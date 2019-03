El gobierno federal dio a conocer este domingo las líneas generales de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) que presentará a la Cámara de Diputados para su eventual ratificación.

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el evento de presentación de las conclusiones de los foros que se realizaron sábado y domingo en algunas regiones del país con sectores sociales, a fin de recoger opiniones.

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, destacó que el PND 2019-2024 tiene tres ejes principales: Justicia y Estado de Derecho; Bienestar y Desarrollo Económico, así como tres ejes trasversales: Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión; Combate a la Corrupción y Mejora a la Gestión Pública; así como Territorio y Desarrollo Sustentable.

El presidente López Obrador aseguró que es momento de terminar con la “pesadilla” que significó la política neoliberal. “Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada con su política económica, de pillaje, anti popular y entreguista”, aseveró.

Afirmó que el PND de su gobierno implica una estrategia “pos neoliberal” que busca convertirse en un modelo viable de desarrollo político y económico, así como de convivencia entre los sectores sociales.

“Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y no tiene por qué ser contrario a la justicia social”, dijo el Primer Mandatario en el Salón Tesorería, ante integrantes de su gabinete e invitados de sectores sociales vulnerables.

Insistió en que su gobierno tiene prioridad por las personas en condición de pobreza, aunque prometió que atenderá a todos, respetará a todos, “pero darle preferencia a los más necesitados, a los explotados, a los marginados.”

Indicó que su gobierno durante los próximos seis años, rechazará toda forma de discriminación, posición social, lugar de origen, preferencia ideológica, orientación y preferencia sexual de las personas.

Dijo saber que los políticos de oposición lo cuestionan por considerar que propone cosas del pasado. “No están entendiendo los nuevos tiempos. Hay muchas cosas del pasado que son fundamentales, que deben retomarse, que deben de valorarse por su importancia, desde luego a la luz de los nuevos acontecimientos, de las nuevas circunstancias”, sostuvo López Obrador.

El Primer Mandatario aseguró que no tiene “afanes hegemónicos”, y se pronunció a que “no aspiremos a ser un imperio, que aspiremos a ser una nación libre y soberana con todos los pueblos del mundo. Que apliquemos, que llevemos a la práctica el principio de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacifica de los pueblos”.

Se pronunció porque no haya más migración de mexicanos por hambre o por violencia. “Que la migración sea opcional, no forzada. Que quien quiera irse del país, lo haga por gusto y en ejercicio de su libertad, no por falta de oportunidades y de bienestar”, reiteró.

En materia de democracia participativa, se pronunció por fortalecer y crear las figuras de referéndum, plebiscito, consulta y revocación de mandato.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, dijo que el gobierno aspira a que, “para 2024 la corrupción se castigará, el derroche se eliminará, la ineficacia se terminará, la fiscalización de los recursos públicos se ciudadanizará, la denuncia ciudadana se protegerá, la transparencia se garantizará y se generarán ahorros en los recursos públicos orientados a satisfacer las necesidad nacional”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, describió y reconoció la situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente en el país, y lo que esto provoca, como feminicidios, desplazados, desaparecidos. Por ello, dijo que “la Secretaria de Gobernación se convertirá, en los hechos, en la secretaria de los derechos humanos”.

La secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Ortíz Mena, advirtió que “de no impulsar políticas para la calidad del aire, podríamos tener costos por 20,000 millones de pesos al año”.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer Falcón, destacó que el modelo de desarrollo urbano de anteriores gobiernos apostó por la falta de control del Estado mexicano sobre el uso del territorio. Por ello, dijo que todos los proyectos de vivienda deberán ser filtrados con lineamientos de impacto ambiental y urbano. “Dentro de seis años, los mexicanos contaremos con un territorio más equitativo, más integrado y mejor comunicado”, ´prometió.

[email protected]