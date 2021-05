Como parte de un instrumento constitucional y democrático que da sentido y orden a la administración publica municipal Paco Cienfuegos, candidato de la coalición PRI-PRD; “Va Fuerte por Nuevo León”, a la alcaldía regiomontana presentó su Plan de Gobierno 2021-2024 para Monterrey.

El documento elaborado representa un gran esfuerzo realizado por un amplio grupo de especialistas, ciudadanos y diferentes actores comprometidos con el bienestar del municipio, con el objetivo de generar una guía planificada para el desarrollo integral de la ciudad a corto, mediano y largo plazo

Acompañado de su esposa, Lucía Todd, activista por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de su planilla de regidores y síndicos, así como de candidatos a diputados de los Distritos Locales y Federales de la capital nuevoleonesa, y también de Eliseo Vázquez, presidente de los Consejos Consultivos Ciudadanos, Cienfuegos Martínez detalló la manera en que se elaboró el documento en el basará su gobierno de Monterrey.

“Muchas veces durante campaña te topas que los candidatos dan propuestas que no van acorde a la inversión que un municipio tiene en capacidad y en tiempo. Este documento ha sido formado específicamente con todas aquellas acciones que se pueden concretar en los siguientes tres años. No estamos experimentando, ni haciendo promesas de fantasía, no son bonitos discursos, ni buenas intenciones. Son programas reales, tangibles, que se pueden concretar y que van a incidir en la vida de los que vivimos en Monterrey”.

Paco Cienfuegos destacó que su gobierno será abierto a propuestas, ideas y acciones que sumen a tener una mejor calidad de vida para los regiomontanos; incluyente y que ha escuchado a los distintos segmentos de la población con reuniones y foros con las distintas Cámaras empresariales, de Comercio, Colegios, acudiendo a las principales universidades y en el contacto con la gente por medio de los más de 140 recorridos realizados por las colonias de la ciudad, a través de reuniones virtuales y juntas vecinales.

“Hemos escuchado a todas aquellas asociaciones de vecinos que están organizadas y que se han dado el tiempo de escucharnos y de hacernos propuestas; que hemos escuchado a los jóvenes universitarios, hemos estado en cada una de las universidades más importantes de nuestro Estado. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Regiomontana, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Monterrey, sabiendo reconocer las necesidades que ellos nos plantean y cómo nosotros aprendemos a escucharlos y a atenderlos. La siguiente administración de Monterrey, no va a ser de ideología de un partido político, va a ser con una visión incluyente en la que todas las corrientes políticas sin importar el partido, pero que tengan ganas de trabajar por Monterrey, se les va a incluir”.

“A todas las amas de casa que quieran trabajar por Monterrey, se les va a incluir; a los empresarios; académicos; a la clase laboral; a todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por Monterrey, esta es la plataforma indicada para realizar ese trabajo”.

Los Consejos Consultivos Ciudadanos han aportado 425 propuestas en 18 rubros diferentes, entre las que el candidato priista a la alcaldía de Monterrey destacó las referentes a materia de seguridad y economía.

En seguridad, Paco Cienfuegos señaló que basará su estrategia en un mando único para todo el municipio; en la Cultura de Paz y Cohesión Social; en la Inteligencia y Tecnología como el objetivo de tener 4,000 cámaras de seguridad y contar con Botones de Alerta; así como en el Recurso Humano de la Policía de Monterrey con equipamiento, capacitación y calidad.

“El municipio de Monterrey cuenta con 1,300 efectivos a la fecha y hay 1,500 que están o deberían de estar en todo momento de parte de Fuerza Civil en Monterrey y el gran reto es tener una sola corporación y que el gobernador en turno pueda reconocer la facultad que está en la Constitución del estado de Nuevo León desde el 2000, para que cada uno de los municipios tenga el desarrollo de la estrategia de seguridad conforme a su entorno, que es la capital de Nuevo León en este caso. Y empezar un proceso de reclutamiento, para poder sustituir los 1,500 elementos de Fuerza Civil, durante los 33 o 34 meses efectivos de la administración, pudiendo sobrepasar los 2,700 elementos de policía con los que debe contar la Policía de Monterrey”.

“Vamos a elevar las cámaras para tener 8,000 cámaras de seguridad y tener más de 5,000 Botones de Alerta que eliminen la llamada telefónica al 911, lo vas a hacer de manera virtual picándole a un botón que estará censado, registrado y con anuncios”.

Para impulsar la pronta recuperación económica de los regiomontanos, Cienfuegos Martínez trabajará en la generación de empleos; otorgación de créditos a emprendedores y capacitación; apostará por el desarrollo turístico; el emprendimiento y la innovación; así como la atracción de inversión y el desarrollo comercial.

En lo referente a la Salud y Bienestar de los regiomontanos, Paco Cienfuegos dio a conocer también su estrategia de políticas públicas, lo mismo que en la Movilidad y el Desarrollo Sustentable, donde pondrá atención al transporte urbano, a los centros de transferencia, ciclopistas y rutas peatonales; promoverá los Distritos Urbanos, la creación del Centro de Control Urbano y una Administración Transparente que dará prioridad a la digitalización de los trámites para evitar la corrupción y burocracia.