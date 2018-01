El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Alfonso Durazo como Secretario de Seguridad Pública, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio.



En un hotel de la Ciudad de México, López Obrador informó que enviaría al Congreso la iniciativa para que se restituya esa Secretaria.



López Obrador también presentó a quienes integrarían el Consejo Asesor en Materia de Seguridad, el cual estará encargado de elaborar el plan de seguridad 2018-2024, y el cuál será presentado antes de las elecciones del 1 de julio, dijo López Obrador.



Indicó que el consejo asesor sería integrado por el General Audomaro Martínez Zapata; y el Almirante José Manuel Solano Ochoa. También por Marcos Fastlicht Sackler; Alejandro Gertz Manero y Loreta Ortiz.



“Hemos decidido iniciar una nueva estrategia para enfrentar el nuevo problema de la inseguridad, una nueva estrategia que no va a sustentarse como la actual, en el uso de la fuerza. Eso no resuelve el problema. No se puede enfrentar la violencia con violencia el fuego con el fuego, el mal con el mal”, afirmó.



El político tabasqueño dijo que su estrategia de seguridad partirá de atacar las raíces de la inseguridad, como la falta de crecimiento económico, generación de empleos, desarrollo social y atención a jóvenes.



Luego de presentar a este equipo, López Obrador partió rumbo al estado de Morelos donde hoy tendrá dos actividades políticas.





jmonroy@eleconomista.com.mx