El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que dos grupos de trabajo ya preparan la creación administrativa, presupuestal y operativa de la Guardia Nacional. Indicó que, si la Cámara de Diputados aprueba el jueves la minuta del Senado, a mediados de marzo podría comenzar a operar la nueva corporación de seguridad nacional.

Entrevistado en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que el gobierno no puede perder tiempo para atender la problemática de inseguridad que viven regiones del país, por lo que ya hay dos grupos de trabajo.

“Lo que estamos haciendo, lo que ha sucedido ya, es que se ha integrado dos equipos de trabajo. Uno, para desarrollar todo el proceso de creación de la Guardia Nacional, que es un proceso legislativo, presupuestal y administrativo. Por otro lado, una comisión al interior de la Policía Federal para proponer el programa de transición a la Guardia Nacional; esos dos equipos ya están trabajando y esperemos presentarle, mañana, pasado a más tardar, al Presidente, el programa de trabajo que desembocará en la creación de la Guardia Nacional. Esto en paralelo al proceso legislativo.

“¿Por qué nos estamos adelantando? Estamos contra reloj, la gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. Y sale la Guardia a cubrir el proceso legislativo, y en paralelo, estamos haciendo todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativa y operativa. De tal manera que cuando se cubra el proceso legislativo, nosotros podamos detonar el programa de trabajo de inmediato, sin tener que esperar absolutamente ningún día”, expuso.

Durazo Montaño estimó que, “si todo avanza como lo adelanta la Cámara de Diputados, que podría votar el próximo jueves la iniciativa, estimamos que pudiéramos tener la meta constitucional de 17 Congresos a mediados de segunda o tercera de marzo. Ojalá.

“Yo creo que ya en ese momento podríamos avanzar, porque tendríamos el sustento constitucional, luego vendrían las leyes secundarias, pero todo en paralelo, porque no hay tiempo que perder. No podemos decirle a la gente… la policía federal tiene 3,200 espacios anuales para capacitar a 3,200 policías. Si nos fuéramos con la proporción de Colombia, necesitaríamos 360,000 elementos, necesitaríamos 100 años. No es posible, tenemos que iniciar de inmediato”, comentó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el General de Divisón, Víctor Hugo Aguirre Serna, o el General Brigadier Hermelindo Lara Cruz, puedan ser quienes encabecen la Guardia, el secretario Alfonso Durazo dijo que “las posibilidades están abiertas. No hay en la reforma constitucional ninguna restricción: puede ser un militar en activo, puede ser un militar retirado, puede ser un civil, puede ser un hombre, puede ser una mujer; las posibilidades están abiertas. En la ley secundaria se van a definir los requisitos que deberán reunir quien finalmente pueda encabezar la Guardia”.

Finalmente, el funcionario dijo que aún no se ha reclutado a ningún elemento de la Guardia Nacional, proceso que se detuvo.

“Detuvimos ese procedimiento, precisamente nosotros urgidos por encontrar mayores elementos, hablamos de la convocatoria, pero eso proceso se detuvo, estamos listos para iniciarlo en cuanto le den luz verde a la Guardia Nacional. Se detuvo porque recibimos críticas en el sentido de que nos estábamos adelantando al proceso legislativo; en realidad no nos estamos adelantando, estamos haciendo los preparativos necesarios para no perder un solo día. Se aprueba la Guardia Nacional ahora, y mañana estamos listos para detonar todas las acciones que le den vida real, porque una cosa es que la Guardia Nacional esté aprobada en el papel, y otra que esté operando, y para operar es un proceso burocrático largo, administrativo, presupuestal, operativo, en términos de imagen, de aprobación de plazas. Todo es un proceso largo y no queremos perder tiempo”, aseveró.

