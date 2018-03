El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que parte de quienes integraría su gabinete, ya elaboran un plan para la reconstrucción de viviendas que resultaron afectadas, derrumbadas o demolidas por los sismos de septiembre. “No es populismo, es humanismo”, dijo el candidato.

En un video difundido en sus redes sociales, el abanderado presidencial dijo que nombró a Román Meyer, quien sería el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial en caso de que gane las elecciones del 1 julio, para que elabore junto con el arquitecto David Cervantes, el plan de reconstrucción.

Un nuevo informe del apoyo a damnificados mediante el fideicomiso "Por los demás" https://t.co/EKGHuq7jNN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 19, 2018

“Los dos tienen la encomienda de elaborar el plan para la reconstrucción. No están solos los damnificados, vamos a apoyarlos. Vamos a construir viviendas, vamos a apoyar a la gente que no tienen para pagar un crédito. No puede pedírsele a la gente que pague un crédito cuando vive al día. La justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. El gobierno tiene que darle la mano al que necesita. Esto no es populismo, es humanismo y se llama justicia social”, aseveró.

Al cumplirse seis meses de los sismos de septiembre del 2017, López Obrador presentó un informe del Fideicomiso 73803 que creó el partido Morena en el Banco Afirme, para destinar 103 millones de pesos de recursos de financiamiento de ese partido, destinados a donar 2,600 pesos a personas que resultaron damnificados.

“Vamos a destinar 103 millones de pesos para apoyar a damnificados. Fuimos los primeros que hicimos este compromiso y somos los que estamos cumpliendo. Se constituyó el fideicomiso que se llama Por los Demás, desde finales de septiembre, el primer informe lo di en Durango, lo recuerdo bien, el 12 de octubre y he estado informado cada mes. Ya con este son siete (informes), y están todos los informes en el Facebook”, dijo.

El abanderado presidencial expuso que dicho fideicomiso ha entregado 56 millones 915,903 pesos en apoyos de 2,600 pesos por persona.

Destacó que en Oaxaca se han entregado 2,650 apoyos que suman 6 millones 360,000 pesos. En la Ciudad de México, añadió, han sido apoyados 2,545 damnificados, y en total se han entregado 6 millones 108,00 pesos

Detalló que en Chiapas, Morena entregó 4,917 apoyos personales, con un monto total de 11 millones 800,000 pesos. En Morelos 5,303 apoyos con 12 millones 727,000 pesos; en Puebla 4,328 apoyos con 10 millones 387,200 pesos; en Guerrero 400 con recursos de 960,000 pesos.

Finalmente, en el estado de México 1,298 apoyos de 3 millones 115,200 pesos. López Obrador aseveró que en total se han entregado 21,441 apoyos personales, que implican recursos por 51 millones 458,400 pesos.

“¿Cómo se ha reunido este dinero, es la cooperación de militantes de Morena, de dirigente de Morena, legisladores del movimiento, diputados, senadores, diputados locales, las cuotas de los que trabajan en los gobiernos surgidos de nuestro movimiento, por eso yo quiero aprovechar para invitar a todos que sigamos ayudando a los que necesitan”, aseveró.

“Esto es un granito de arena, se requiere mucha apoyo para los damnificados. Ya por eso estamos elaborando un plan para la reconstrucción nacional, y ayudar a los damnificados. Román Meyer y David Cervantes”, dijo.

