El presidente electo Andrés Manuel López Obrador emitió la convocatoria para elaborar una constitución moral, que prevé estar redactada en julio del 2019. Aclaró que no se tratará de un documento legal, sino postulados morales y sociales para que los mexicanos no participen en actos antisociales o de corrupción. Destacó que su cumplimiento será voluntario.

Mencionó que de lo que se trata es terminar con la cultura de la corrupción.

“Que quien llegaba a un cargo y no se aprovechaba era un tonto. Todo eso tiene que quedar atrás”. Añadió que la propuesta del nombre, la constitución moral, también se someterá a consulta, para no imponer.

Verónica Velasco Aranda, integrante del comité organizador, dijo que “no se va a obligar nada, ni a imponer nada a nadie. No se pretende que alguna institución se vuelva garante de la moral. No es un catequismo. No son mandamientos ciudadanos”.

Jesús Ramírez, vocero del equipo de transición, explicó que el 3 de diciembre iniciará la recepción de propuestas e ideas para la constitución moral, y el proceso concluirá el 30 de abril del 2019. Refirió que la base para las propuesta será la cartilla moral de Alfonso Reyes, y las ideas se recibirán en [email protected] así como [email protected]

Resultados de la consulta

Sobre la consulta del fin de semana, el vocero, Jesús Ramírez, y el presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, anunciaron que 946,081 personas participaron, entre sábado y domingo. Aseguraron que 90% de la población apoyó los proyectos del próximo gobierno.

Sobre la construcción del Tren Maya y el Tren del Istmo, la mayoría de la votación fue por el sí, explicó Calderón Alzati. En el caso del Tren Maya, 89% votó por el sí, 6% votó por el no y 3% resultó nulo. Por su parte, 91% de los participantes opinó que sí está de acuerdo en construir la nueva refinería en Tabasco.

La consulta se componía de 10 preguntas: construcción del Tren Maya, desarrollo del Tren del Istmo de Tehuantepec, refinería en Dos Bocas, Tabasco; reforestar selvas, bosques y plantación de árboles frutales; aumento de la pensión a adultos mayores de 68 años, becas y dar empleo a 2.6 millones de jóvenes, becas a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior, pensiones a personas con alguna discapacidad, garantizar atención médica y cobertura gratuita de Internet.