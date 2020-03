La baja más sensible en la aprobación que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último mes fue entre los jóvenes de 18 a 29 años y entre las mujeres. Lo anterior, según relató Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, fue debido a las posiciones del mandatario en contra de las marchas feministas.

“En un mes (de enero a febrero) las mujeres bajaron su aprobación 3 puntos y los jóvenes, que son muchos, 6 puntos. Estos dos grupos, no lo dejarán de aprobar, lo aprobarán menos (...) cuando vieron que López Obrador no nada más no se sumaba, sino que hasta criticaba el movimiento”, dijo el analista político.

Campos añadió que, por otra parte, entre los ciudadanos de 50 años a más, si bien se ha registrado una baja, se ha mantenido en niveles similares en los últimos dos meses.

De acuerdo con el AMLO Tracking Poll de febrero pasado de Consulta Mitofsky, la desaprobación de ese grupo de edad pasó de 49.7% (enero) a 50.4% (febrero), mientras que la aprobación fue de 50.1 a 49.4% en el mismo periodo.

