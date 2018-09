El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que debido a la bancarrota que vive el país en materia económica, de seguridad, energía y social, posiblemente no pueda cumplir todo lo que demandan las personas. Sin embargo, dijo si cumplirá todas sus promesas de campaña.

“Posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”, afirmó López Obrador en el parque “Concha Acústica” de Tepic, Nayarit, donde este domingo inició una gira de agradecimiento a sus electores.

Luego, en entrevista, Obrador fue cuestionado qué temas no podría cumplir. Insistió en que el país está en bancarrota. Sin embargo, dijo que a pesar de ello, prevé que en su gobierno, el país prospere.

¿Dijo en el discurso que no se van a cumplir todos los compromisos?

“Voy a cumplir todos los compromisos”, respondió

¿Está el país en bancarrota?

“Es que son muchas las demandas que hay”.

¿Qué es lo que no se va a poder cumplir?

“No sabemos, pero voy a cumplir todo lo que ofrecí”.

¿Por qué bancarrota?

“Porque ya llevamos 30 años sin crecimiento económico. ¿O no se han dado cuenta ustedes?”

¿No es un contrasentido?

“¡Claro que voy a cumplir! No es ningún contrasentido, porque vamos a terminar con todos los privilegios, con los sueldos elevadísimos, no va a haber un gobierno rico con pueblo pobre; va a haber justicia.

“Lleva 30 años en bancarrota el país, desde que se está aplicando la política neoliberal. Lo que pasa es que la noticia ha pasado de noche, pero imagínense cómo está el sector energético, ojalá se hiciera un balance: estamos produciendo petróleo como hace 40 años, ósea, ¿no es eso crítico? En pobreza hay mucho más pobres que antes. En inseguridad está peor, 80 homicidios diarios. Entonces, está bien que yo sea prudente, moderado, que no quiera yo estarle echando la culpa a nadie, porque ya nosotros vamos a asumir la responsabilidad, pero no quieran ustedes -que lo hacen de buena fe- si uso un término bancarrota… ósea, díganme si ha habido crecimiento, si ha habido empleos, si ha habido paz, tranquilidad, si ha habido bienestar; seamos objetivos. No me estoy quejando, es que aún con eso, va a salir el país adelante, porque la gente quiere un cambio, la gente votó por eso.

“Hay algunos que no lo saben, ya les voy a notificar. Les voy a mandar un telegrama para decirles: ya cambió el país, ya la gente no quiere más de lo mismo”, dijo López Obrador.

¿Alcanzará el presupuesto para cumplir sus promesas de campaña?

“Sí va alcanzar, porque por eso van bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, y se van a terminar todos los privilegios, todos, todos...”, expresó.

¿Ya se acabaron las pensiones a ex Presidentes?

“Ya se terminaron las pensiones a los ex presidentes, pero no sólo eso, sino que ya se acordó también que no van a haber escoltas para funcionarios ni ex funcionarios; se abusó mucho de eso; muchos elementos de Estado Mayor están al servicio de ex Presidentes, de funcionarios, muchos elementos de la Procuraduría están también al servicio, comisionados, protegiendo a funcionarios. Hay 3,800 funcionarios en el Cisen, entonces, todo eso se va a terminar y vamos a tener elementos suficientes para la tarea de la seguridad pública”, respondió.

¿Se siente seguro de la ayudantía?

“Sí, porque me va a cuidar la gente, y los que apachurran me cuidan también”, concluyó.

