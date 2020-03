Entrevista con Lorenzo Córdova, presidente del INE

Hay intentos para alterar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) en los últimos meses; sin embargo, hay buenas señales de que dichos ataques no son parte de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Considera que los ataques a la autonomía del instituto se han materializado a través de dos iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados y la solicitud de Gobernación para entregar el padrón electoral.

La primera iniciativa, impulsada por algunos legisladores de Morena, prevé que los consejos locales del INE, cuyos integrantes son nombrados en la actualidad por el Consejo General, pasen ahora por la Cámara de Diputados con el riesgo —advierte Córdova— de que la fuerza política que tenga mayoría en su momento en la Cámara impulse a sus allegados.

La otra iniciativa busca que la presidencia en el INE se reduzca de nueve a tres años y sea designada por la Cámara Baja a través de una mayoría simple.

“Luego vino lo de la entrega que nos pidió la Secretaría de Gobernación del padrón electoral y dijimos: a ver, aquí tenemos muchas señales que están hablando en un sentido, digámoslo así, que puede eventualmente alterar la autonomía (...) Claramente hay posturas que están planteando una lógica regresiva en términos de la autonomía de la autoridad electoral, creo que eso es bastante evidente”.

No obstante, Córdova es enfático al señalar que la idea de disminuir la autonomía del INE no es compartida en Palacio Nacional.

“No lo veo como parte de la agenda del presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), eso me importa mucho señalarlo porque luego dicen que el INE está en contra. No, el INE no está en contra de nadie.

“Esos intentos de reforma electoral los ha descalificado, digamos, con la narrativa que se quiera, pero los ha descalificado el presidente de la República; ha dicho en tres ocasiones que no está en su agenda una reforma electoral y se los ha dicho incluso en las plenarias de los grupos parlamentarios (de Morena), y el propio presidente de la República dijo que no estaba en su agenda pedir la entrega de los datos biométricos del padrón electoral”.

La relación con AMLO y el 2021

Ante la pregunta sobre si se ha reunido con el presidente López Obrador desde que fue investido, el consejero presidente del INE explica que hasta ahora no se ha concretado de manera formal un encuentro, aunque sí intercambió algunas palabras con él tras encontrárselo en un restaurante el 5 de febrero pasado, tras la ceremonia en Querétaro por el aniversario de la Constitución.

“Tuvimos una plática de la importancia de poder sentarnos y hablar del 2021, antes de que arranque la elección de preferencia, porque yo lo decía, la elección del 2021 tiene que salir impecable”.

Añade que el INE se prepara para los comicios del siguiente año, a los cuales calificó como los “más grandes” debido a que se renuevan casi todas las alcaldías del país, congresos en 30 de los 32 estados y 15 gubernaturas.

“Vamos a una elección de una enorme complejidad desde el punto de vista logístico, la más compleja que hayamos organizado; como también desde el punto de vista de la disputa política (...) Vamos a la elección más grande de la historia por el número de potenciales electores, esperamos 96 millones de electores, 6 millones más que en el 2018”.

La elección del 2021, agrega Córdova Vianello, “va a determinar mucho de lo que siga en los meses posteriores” ya que —prosigue—, además de las elecciones intermedias se podría convocar por primera vez a la revocación de mandato, además de poder suscitarse una convocatoria a consulta ciudadana.

Sobre el proceso de designación de consejeros electorales que se lleva a cabo en la Cámara Baja, indica que hay “buenas señales” de que, hasta ahora, se ha apegado a las normas.

Reviven sanción al bronco

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió amonestar al Congreso de Nuevo León por el incumplimiento a la orden de sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, señalados por desvío de recursos para la campaña del Bronco a la Presidencia en el 2018.

Por tal motivo, el tribunal ordenó a los legisladores sancionar a ambos funcionarios antes de que concluya el periodo de sesiones, es decir, el 24 de abril. Cabe recordar que en la Corte está pendiente de resolución una controversia constitucional que interpuso el gobernador contra este proceso, y en una última medida tomada como ministro, Eduardo Medina Mora le concedió una suspensión del proceso de sanción, hasta que el pleno desahogue el tema de fondo. (Notimex y Redacción)

