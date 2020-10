El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que un tema de prescripción de delitos penales y administrativos, sólo se podría llevar a juicio a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El funcionario criticó que se hable de generar una investigación cuando se sabe que las conductas se encuentran prescritas. Eso “rompe nuestro sistema normativo”, admitió.

Por ello, dijo que una “salida” a lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, de someter a juicio a cinco exmandatarios, es conformar una comisión de la verdad.

Durante el Seminario virtual sobre Violencia y Paz que organiza el Colegio de México, Santiago Nieto mencionó que los delitos por los cuales se podría someter a juicio a expresidentes, ya están prescritos para el caso de Vicente Fox; Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

“Cuando a mí me plantean en el tema de los ex presidentes, yo lo que digo es que se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o Salinas de Gortari, porque los delitos ya se encontrarían prescritos”, sostuvo.

Ante la consulta popular que ya fue avalada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Santiago Nieto dijo que una “salida” para lo que propone el presidente López Obrador es crear una comisión de la verdad.

“¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si en esta parte, donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas, por lo menos sí tener una investigación que permita tener una especie de comisión de la verdad de la corrupción en el país, y que la ciudadanía sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente López Obrador. Creo que podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece esta conclusión de las responsabilidades penales o administrativas por la simple razón del tiempo”, aseveró.

Finalmente, Santiago Nieto criticó que se hable de “aplicar retroactivamente la ley, buscar, generar una investigación cuando se sabe que las conductas se encuentran prescritas; también rompe nuestro sistema normativo, y creo que debemos todos y todas ajustarnos al marco del derecho”, reconoció.

jmonroy@eleconomista.com.mx