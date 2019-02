La Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que investigan 10 denuncias por intento de secuestro en líneas del metro.

Puntualizó que se sostendrán reuniones con organizaciones civiles para recopilar testimonios y anunció que ya se cuenta con un retrato hablado de un presunto agresor.

“Estamos viendo con algunas organizaciones de la sociedad civil que quedaron de llevarme la información de 84 testimonios.

“De todas formas, está la policía de investigación, está trabajando con la Secretaría de Seguridad ciudadana, viendo el modus operandi”, explicó.

Dijo que hasta el momento, estos intentos de secuestro ocurrieron en las estaciones Coyoacán, Aquiles Serdán, General Anaya, Zapata y Martín Carrera, así como en dos paraderos del Metrobús.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trabaja de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia capitalina para investigar las denuncias en el metro.

En conferencia de prensa, Sheinbaum argumentó:

“En realidad no es que hubo un repunte en enero (del 2019), sino que el delito viene desde años anteriores, el problema es que no se había hecho visible. Lo que lo hace visible es una mujer que valientemente lo publica en redes sociales y a partir de ahí distintas mujeres dicen ‘a mí también me ocurrió’”.

Destacó que tras la instalación de ministerios públicos móviles, ubicados afuera de las estaciones Martín Carrera, Coyoacán, Tacubaya, UAM-Iztapalapa y Mixcoac, se ha recibido una gran cantidad de denuncias por agresiones sexuales en el metro.

“El tema es que no se denuncia porque el Ministerio Público dice que no se consumó el delito, porque no hubo secuestro o no hubo robo y es lo que le planteaban a la víctima en el momento en que lo iba a denunciar”, expuso.