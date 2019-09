La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, reconoció los esfuerzos de México por sustituir el modelo neoliberal, el cual en su opinión no tiene destino por las brechas de desigualdad actuales, por un modelo de bienestar basado en los derechos de las personas.

El modelo neoliberal ha permitido solamente un crecimiento modesto por lo que se busca que las personas accedan a más recursos para que se conviertan en el motor de las economías, especialmente los pueblos indígenas ya que la pobreza es 20 veces mayor en estos sitios que en las ciudades.

“Me parece fundamental que la política de hoy no se llama de desarrollo social se llama política de bienestar y ese ya es un cambio importante porque es una política que está dirigida a las personas como sujetos de las políticas. Estamos ante una nueva estrategia donde no se va a dejar atrás a nadie. La igualdad no es un regalo. La gente debe tener más recursos para ser el motor central de la economía. Impulsar la inclusión”, manifestó.

Durante su participación en la mesa “La Política de Bienestar: acceso efectivo a derechos”, la cual se realizó en la cancillería mexicana como parte de los trabajos previos de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Bárcena agregó que los 12 programas que van a llevar a cabo todas las secretarías de Estado, sin intermediarios, estarán vinculados a los derechos humanos y enfocados en los ciclos de vida de las personas.

“Que igualar sea un principio para crecer por lo que hay que buscar los mejores mecanismos. La agenda planteada por México es buscar cómo estructurar una agenda inclusiva en torno a sistemas de protección universales, en torno a una inclusión social y laboral para impulsar una doble inclusión. Una institucionalidad social fortalecida no es fácil por lo que se tiene que buscar coordinación”, aseveró.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, destacó que los programas sociales llegarán a 23 millones de hogares para erradicar la pobreza extrema y combatir la desigualdad. Además, indicó que en los que va del año se han invertido 134 millones de dólares.

abr