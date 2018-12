El despliegue masivo de elementos de la Policía Federal (PF) en diversos estados de la república no tuvo el resultado esperado ante la falta de controles de confianza para los elementos de seguridad y la corrupción, consideraron especialistas.

“Más de 50% de los elementos de seguridad reprobaban o reprueban los exámenes de control de confianza, además llegó un punto en que la policía, que fue preventiva, presentó abusos de autoridad contra la ciudadanía”, dijo el especialista en temas de seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Gustavo López Montiel.

“Pese al gran despliegue de elementos de la Policía Federal en el sexenio pasado por medio de operativos como Operativo Titán, éstos sólo tuvieron presencia en los lugares, pero no lograron el objetivo primordial de recuperar la seguridad”, agregó.

Indicó que la estrategia de la PF sobre identificación y captura de los líderes de los cárteles empezó a diversificar la forma que operan los grupos delictivos, “es decir que las detenciones o presencia de la incidencia delictiva nunca bajó, al contrario se elevó”.

Por su parte, la activista y presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, aseveró que no por mayor aumento de los elementos, la efectividad es mayor.

“La presencia policiaca no garantiza la baja en homicidios o delitos de alto impacto, pero puede reducir delitos del fuero común; la estrategia implementada no creo que sea la correcta para seguir; la implementación de un marco justo y digno para policías debe ser el camino. Entre más elementos pongan no significa la baja inmediata de la inseguridad”, expuso.

Sobre la propuesta de incrementar el número de policías federales y militares en este nuevo gobierno, Gustavo Montiel señaló que tiene que procurarse la capacitación y condiciones laborales justas para los policías.

Pese a esto, ambos especialistas coincidieron que es necesaria una reestructuración para que pueda funcionar con la Marina y Ejército en caso que se implemente la Guardia Nacional.

Cabe mencionar que Ernesto Zedillo Ponce de León creó la Policía Federal Preventiva y después de una reforma constitucional del 2008 se dio facultad de investigar a la hoy PF, además combatir el crimen organizado, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Los despliegues

Pese a que la Policía Federal ha aumentado su presencia en las 10 entidades con mayor violencia homicida en México del 2015 y hasta octubre pasado, los asesinatos siguen aumentando.

En dicho periodo, se han registrado 97,443 víctimas de asesinato en las 32 entidades del país. El Estado de México es la entidad con mayor número de homicidios dolosos con 9,074 víctimas en el mismo lapso de análisis.

Al estado mexiquense le siguen Guerrero (8,842 asesinatos), Baja California (7,034), Chihuahua (6,476), Guanajuato (6,218), Jalisco (5,819), Veracruz (5,434), Michoacán (5,257), Sinaloa (4,503) y la Ciudad de México (4,094), que integran las 10 entidades con mayor número de asesinatos.

En estos mismos estados, en el mismo periodo, los despliegues de los elementos de la Policía Federal —de la cual ha sido anunciada su desaparición por la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador— han ido también al alza.

En el Estado de México, por ejemplo, el promedio mensual de los elementos desplegados durante el 2015 fue de 2,496 de acuerdo con las respuestas a las preguntas legislativas que otorgó la administración de Enrique Peña Nieto como parte de su último informe de gobierno. En ese mismo año, los asesinatos en la entidad alcanzaron 2,303 víctimas.

En tanto que para el 2018, hasta octubre pasado se habían registrado 2,156 homicidios dolosos y el promedio mensual de elementos desplegados en el mismo periodo ha sido de 3,808 policías.

En el caso de la segunda entidad con más asesinatos, Guerrero, la presencia de los elementos de la Policía Federal incluso han ido a la baja. En el 2015, los asesinatos en la entidad alcanzaron las 2,016 víctimas; en ese mismo año el promedio mensual de policías federales fue de 4,715.

Hasta octubre de este año, los asesinatos alcanzaron 2,091 víctimas, aunque el despliegue mensual promedio de los elementos de la PF fue de 1,230.