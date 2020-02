La secretaria general con funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, advirtió que no hay posibilidad alguna de que se le entregue dinero al Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del partido porque así lo establecen los estatutos.

En rueda de prensa, precisó que se hará una auditoría al referido instituto que dirige Rafael Barajas, así como a los Comités Ejecutivos Estatales, dado que se ha detectado que han destinado recursos al INFP.

“No hay posibilidad de que se les entregue el dinero a ningún instituto porque lo establece claramente el estatuto y también lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) de que no tienen y no pueden tener ni personalidad jurídica ni patrimonio propio”, indicó.

Polevnsky aclaró que este martes establecerá contacto con el notario público para analizar el tema de la auditoría; “claro, vamos a hacer auditoría a todos los comités estatales y al propio Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, esperamos que sea la brevedad posible, pero tenemos que hablar con quien se dedica exprofeso a hacer auditorías".

Lamentó que se difunda en los medios de comunicación que “nosotros (el partido) no les damos el dinero (al Instituto) pero no se aclara que ese dinero no se les puede dar y entonces en lugar de tratar realmente de entender de qué se trata... lo único que hacen es una campaña de odio y de descalificaciones”.

Al destacar que ya presentó una impugnación en contra de los resolutivos del VI Congreso Nacional Extraordinario, que entre otros puntos, designó a Alfonso Ramírez Cuellar, como líder interino de Morena, se refirió a la renuncia de Leonel Godoy a la Secretaría de Organización, para dar cátedra en una universidad.

“Leonel Godoy acaba de terminar su doctorado. Ha sido invitado a dar cátedra en la Universidad y él está muy interesado en dar cátedra, estuvimos platicando de ello. Entonces, él estará integrándose a la universidad, para nosotros es una persona sumamente importante, el perfil que tiene no es fácil que lo alcance cualquier militante", destacó.

Polevnsky resaltó la trayectoria de Godoy, quien fue gobernador de Michoacán, senador, diputado federal y subprocurador estatal, y afirmó que "será siempre nuestro asesor y como siempre, nos apoyará y nos acompañará”, expresó.

