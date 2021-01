El médico cirujano Héctor Rossete ha atendido de forma independiente desde marzo del año pasado a más de 1,500 pacientes Covid-19. Originario de Tlaxcala, ofrece consultas presenciales o a través de videollamada. Incluso, ha ofrecido gratuitamente sus servicios.

Entrevistado vía telefónica, consideró que los médicos y los funcionarios que atienden la pandemia están en su derecho de tomar días de descanso. Sin embargo, sostuvo que un verdadero médico aprovecharía para descansar.

“Sí podemos tener descanso, pero no tienes tranquilidad. Cuando se observan tantos casos así, escuchas a la gente a través de una pantalla o de manera personal, queda esa nostalgia. No dan ganas de hacer nada, porque el miedo existe. Yo creo que los médicos que estamos tratando estos casos no nos dan ganas de irnos a pasear y hacer esas cosas. Lo que más quisiéramos es descansar, meditar, razonar para estar preparados”, planteó.

Al preguntarle si es válido que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, como responsable de atender la creciente pandemia en México, tome vacaciones sin las medidas que él mismo ha solicitado a la población, el médico Héctor Rossete dijo: “Él se debe de poner más en el papel de médico, y ser más sensible a la situación. Nadie está ajeno a lo que se está viviendo en los hospitales, en las propias casas que se han convertido en hospitales para personas que no alcanzaron un lugar en un hospital. Este personaje debería de ser más elocuente, responsable, porque es una figura pública”.

