Andrés Manuel López Obrador descartó nombrar al general en retiro Audomaro Martínez Zapata como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Afirmó que en caso de ganar las elecciones, consultaría y pediría una terna a los mandos de la Marina y Sedena, para elegir a sus titulares, los cuales serían elementos en activo.

Luego de una reunión con militantes y empresarios en Hermosillo, Sonora, el abanderado de Juntos Haremos Historia fue cuestionado acerca de si nombraría a Martínez Zapata, uno de los personajes más cercanos a él desde hace 30 años.

Añadió que la consulta a las fuerzas armadas la realizaría Alfonso Durazo, su eventual secretario de Seguridad Pública.

El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social dijo estar seguro de que los elementos de la Sedena y la Marina serían respetuosos y colaborarían con él.

“Considero que el Ejército y la Marina son instituciones muy importantes para la República y que esas dos instituciones van a ser respetadas. Los soldados son pueblo uniformado; los marinos, también y son leales a las instituciones y van a ser respetuosos de la decisión que va a tomar el pueblo de México, van a ser respetuosos de la democracia”.

Cuestionado acerca de los dichos por el director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, Martín Barney Montalvo, quien aseguró que hay capos del narcotráfico que tratan de influir sobre candidatos, Andrés Manuel López Obrador afirmó que él ha recorrido el país y nunca se le ha presentado una situación de esa naturaleza.

“Yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas. recorro todo el país y sé lo que está sucediendo abajo, en todo México. No es para presumir, pero soy el único que conoce todos los municipios de México y no he visto eso que están ellos denunciando. A lo mejor tienen ellos pruebas”, mencionó.