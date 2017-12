El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que debe existir una mayor inversión para la ejecución de sanciones así como implementar medidas cautelares establecidas en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Debemos lograr ser mucho más efectivos, cambiar nuestros protocolos, cambiar las maneras de realizar medidas cautelares pues esto puede funcionar, así como una revisión de la ejecución de sanciones, debe de ser mucho más estricto pero debe haber mucho más recurso, más inversión, ahí hay una clave importante”.

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera dijo que en las medidas cautelares no se tienen un procedimiento para los brazaletes para prisión preventiva ni mucho menos que costo tienen; “no está resuelto el tema, ¿quién lo tiene que pagar? Los mecanismos de tecnología, no están resueltos”, acotó.

Previamente, el mandatario capitalino dio a conocer diversos delitos que se cometieron este miércoles en restaurantes y tiendas departamentales, pues en cada uno de ellos se utilizaron réplicas de armas. Los implicados llevaran su caso con prisión preventiva justificada y esperan que “algún caso tenga resultado positivo”.

Mancera Espinoza añadió que debe realizarse una norma nacional contra el robo de celulares ya que los protocolos que son aplicados son obsoletos, “nosotros vamos a seguir realizando operativos y vamos a decomisar este tipo de mercancía. El problema es que siguen los delitos también debemos ser estrictos desde el SAT”.

“Si el estado no toma una determinación dura, como debe de ser debe estar prohibida la venta de celulares usados, no hay razón, (…) lo ideal es que fuera una norma nacional, yo decía incluso podemos hacer una NOM porque lo del IMEI no funcionó”. Añadió que también se debe existir un control para la venta de armas de fuego.

“Representa un daño para la sociedad, bueno pues su control debería de ser súper estricto, ¿no?, no cualquiera podría estarlas vendiendo”, acotó.

En otro tema, Mancera dio a conocer que la ciudad cuenta con seis centros penitenciarios que tienen certificación, la cual se realizó en colaboración con la Asociación de Correccionales de América, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley, que está vinculado con una estrategia de Iniciativa Mérida.

Cuatro centros son para adultos y dos para adolescentes, estos son el Cevasep Torre 1, el Cevasep Torre 2, el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente y la institución Abierta Casa de medio tiempo.

“La certificación se trata es de encontrar estándares internacionales en los diferentes centros; es la primera vez que la Ciudad de México logra estas certificaciones. Estamos en proceso de certificación para el Reclusorio Preventivo del Sur, ese estamos ya en proceso de acreditación”, concluyó.

