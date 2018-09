De gira por Tlaxcala, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su plan de seguridad sexenal, que presentará en octubre, “contempla todo” lo legalmente permitido para recuperar la paz al país.

Se pronunció, como lo hizo en la ONU el presidente Enrique Peña Nieto, para combatir el ingreso de armas a México, y saludó que el ex presidente Ernesto Zedillo tenga una nueva visión de cómo enfrentar al crimen y al narcotráfico.

López Obrador visitó este martes el estado de Tlaxcala, como parte de su gira de agradecimiento. En Palacio de Gobierno se reunió con el gobernador de aquella entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, junto a quien ofreció una conferencia de prensa.

“Estamos visitando las entidades federativas para ponernos de acuerdo, trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatales, municipales en el caso de Tlaxcala, de manera muy especial, hemos llevado a cabo un trabajo conjunto con el ciudadano Gobernador, él ha actuado con mucho respeto hacia nosotros, y esto es recíproco, nosotros también respetamos y respetaremos siempre al ciudadano Gobernador de Tlaxcala, a los presidentes municipales. No queremos divisiones, ya pasó la campaña, necesitamos unirnos todos para lograr el progreso con justicia para el pueblo de Tlaxcala”, dijo.

Luego, los reporteros cuestionaron a López Obrador sobre la rectificación que hizo el presidente Zedillo sobre la política contra las drogas que se ha seguido hasta ahora, y planteó la posibilidad de despenalizar el consumo de algunas drogas.

“Creo que fue una buena confesión del presidente Zedillo, es de sabios rectificar, cambiar de parecer, reconocer los errores, sólo no se equivocan los que no son seres humanos, todos los demás nos equivocamos. No se equivocará el creador, no se equivocan los Dioses, pero los seres humanos nos equivocamos, entonces, qué bien que él reconoce eso, es muy buena su observación, porque estamos enfrentando una grave crisis de inseguridad y de violencia, y no se debe actuar de manera precipitada, no puede enfrentarse los problemas con ocurrencias; ya no se debe de repetir lo mismo de sexenios pasados en donde para ganar legitimidad se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, y se nos metió en esta grave crisis de inseguridad y de violencia.

“Esto que duele mucho, que produjo mucho dolor, el declarar la guerra al narcotráfico, así sin tener una evaluación del problema, un análisis del problema, un diagnóstico, se decidió tomar esa medida que produjo muchos asesinatos, muchas muertes, mucho dolor. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad, qué bien que el (ex) presidente Zedillo mencionó que él se equivocó, que no supo cómo entrarle al problema de la inseguridad, de la violencia, sobre todo el del narcotráfico.

“Yo siempre he venido sosteniendo que lo mejor es atender las causas, pienso que no se pueden resolver problemas que se han originado por la falta de oportunidades de trabajo, de atención a los jóvenes, no se pueden resolver esos problemas con el uso de la fuerza, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal; el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, por eso tenemos que atender primero las necesidades de la gente, por eso es el programa de los jóvenes. Que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo; lo mejor es lo preventivo.

“Vamos a analizar todas las posibilidades, lo dije en campaña, no descartar nada, vamos a ver qué es lo que más conviene, pero tenemos que parar esta guerra, no podemos seguir con esta violencia, todo esto que está sucediendo cada vez más encuentra más fosas con cuerpos, fosas clandestinas, lo de los cuerpos que no son identificados, que no tienen ni siquiera un lugar para permanecer y que sus familiares vayan a identificar, si están ahí sus familiares, sus víctimas. Todo esto es muy doloroso, tiene que cambiar, estamos ya elaborando un plan, yo les comenté que para finales de octubre voy a presentar el plan de paz y tranquilidad para México”.

¿Qué contemplará su plan de seguridad? –se le preguntó.

“Contempla todo, están por terminarse las consultas que se están llevando a cabo en los estados. Se están escuchando a todos. Una ventaja que tenemos es que somos libres, no estamos sometidos a ningún grupo de interés creado, y vamos actuar de acuerdo a lo que más le convenga a los ciudadanos, lo que más le convenga al pueblo.

“Van bien (las consultas), la gente se está expresando y por eso también están saliendo todas estas opiniones que agradecemos, porque no tienen que haber temas vedados, todo se tiene que tratar y dialogar, debatir, y buscar las mejores opciones, las mejores alternativas”, aseveró.

¿Frenar el tráfico de armas? –se le preguntó.

“Hay que resolver el problema del tráfico de armas, aun cuando haya intereses; si eso nos afecta, como es evidente que hay mucho tráfico de armas hay que controlarlo, pero no se trata de hablar sólo de un asunto, hay que ver de manera integral el problema, y resolverlo así, con varias acciones al mismo tiempo. Yo les adelanto que todos los días desde las seis de la mañana voy a estar en Palacio Nacional, ateniendo el grave de la inseguridad y de la violencia”, refirió.

¿Su plan contemplará despenalizar algunas drogas? –se le consultó.

“¡Espérense! Yo voy a presentar un plan integral, porque si no, no se entendería cuando hablé en campaña de amnistía, me cuestionaron muchísimo, porque solamente plantee este tema y lo sacaron de contexto; no apuntaron de que también he venido diciendo desde hace años de atender las causas, de que haya crecimiento, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes, que se acabe con la corrupción, todo eso lo he venido planteando, pero eso lo hicieron a un lado y se fueron nada más por lo de la amnistía. Entonces, si ahora contestó sobre la droga, sobre eso se van a ir, entonces, espérense que yo presente el plan conjunto, integral”, contestó.

