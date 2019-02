El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana en Palacio Nacional la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que el gobierno federal se hará acompañar de los familiares de las 40,000 personas desaparecidas, pero el Estado mexicano asume la responsabilidad de búsqueda de las mismas. Se tienen registradas 1,100 fosas clandestinas, pero el número podría ser mayor.

Encinas aseguró que en la mayoría de los casos de desaparecidos, hay un vínculo con delincuencia organizada, en la ruta del narcotráfico y en las zonas con más baja marginalidad. Mencionó que hay 349 denuncias por desaparición forzada en casos que involucran a cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El subsecretario afirmó que hay 26,000 cuerpos sin identificar, y resaltó que es muy compleja la identificación; sólo 350 pudieron ser identificados en el anterior gobierno y los familiares cuestionaron la veracidad. Resaltó que se creará el Instituto Nacional de Identificación Forense, apoyado por organismos como la Cruz Roja y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

López Obrador dijo que es un saldo terrible y doloroso de la política neoliberal, y se comprometió a que su gobierno hará todo lo humanamente posible por localizar a todas las personas no localizadas.

En otro tema, el presidente López Obrador afirmó que respeta la decisión judicial de liberar al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elias. Dijo que esto queda de manifiesto que su gobierno no actúa por consigna. Insistió en que ya no hay persecución política y ya no se fabrican delitos.

“Cumplo con ley. En el supuesto de que fuera militantes de mi partido, no hay impedimento de que el miembro de un partido pueda ser postulado para un cargo público; no existe”, dijo López Obrador acerca de la terna que presentó al Senado para el nombramiento de una nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aseguró que Loretta Ortiz, Celia Maya García y Yasmín Esquivel Mossa cumplen los requisitos de ser miembros del Poder Judicial.

Acerca de la intervención que dijo tuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar una devolución de 35,000 millones de pesos a ex socios de Grupo Modelo, el Primer Mandatario dijo que “sí intervenimos”, mediante el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y la directora del SAT, Margarita Ríos, quienes hablaron con los Ministros. Afirmó que Grupo Modelo si es una empresa que cumple con su responsabilidad fiscal, pero hay otras que no pagaban o pedían devolución de la carga impositiva. López Obrador dijo que no será cómplice la de la corrupción, y sentenció: “el pueblo se cansa, de tanta pinche tranza”.

López Obrador negó que haya riesgo de “apagones” generalizados de luz eléctrica en regiones del país, debido a que se dejaría de adquirir energía eléctrica del extranjero. Aseveró, por otro lado, que en su gobierno no se usará la técnica del fracking para extraer gas y Petróleo.

El mandatario señaló que su estrategia contra el robo de combustible si ha producido detenidos, aunque no ofreció detalles, pues dijo que esa es una tarea y responsabilidad de la Fiscalía General de la República.

López Obrador indicó que su gobierno levantó un censo de 24 millones de personas para recibir programas sociales en su sexenio.