La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, recomendó al Congreso de la Unión no sobrerregular la figura del consentimiento para investigar casos de violencia sexual contra las mujeres.

“Tenemos que buscar redacciones más claras que no compliquen la acreditación del tipo penal” afirmó, en referencia a una iniciativa en análisis en la Cámara de Diputados presentada desde agosto pasado por legisladoras de Morena, PAN, PRI, MC y PRD para reformar el artículo 265 del Código Penal Federal a fin de establecer la siguiente redacción:

“Comete el delito de violación quien, sin el consentimiento voluntario, genuino y deseado, o por medio de la violencia física realice cópula con persona de cualquier sexo; se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

“Comete el delito violación y se sancionará con la pena arriba señalada a quien provoque o coaccione a otro para que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, sea cual fuere el sexo del ofendido’’.

Así como precisar que dicho consentimiento “debe ser percibido afirmativamente por todas las partes y puede expresarse a través de palabras, acciones, conducta o de otra manera; no puede inferirse del silencio de la víctima, y no puede inferirse de la no resistencia, verbal o física, de la víctima”, entre otras circunstancias.