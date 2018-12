Hacer un “traje a la medida” como se está tejiendo en el Congreso de la Unión por parte de Morena, para que Alejandro Gertz Manero se convierta en el primer fiscal general de la República, es igual de cuestionable que lo que hicieron en la pasada administración, “no queremos sólo un cambio de membrete”, aseveró María Elena Morera.

La presidenta de Causa en Común y vocera de #FiscalíaQueSirva expresó que el país requiere un “jurista reconocido” y no sólo decir que las tropas de las Fuerzas Armadas ahora se denominen Guardia Nacional, cuando la realidad será una “guardia militarizada”.

Asimismo, comentó a El Economista que “nosotros no estamos en contra de que las fuerzas armadas realicen su trabajo en las calles”.

La fundadora de México Unido contra la Delincuencia y posteriormente de Causa en Común manifestó que se ha reunido en varias ocasiones con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien nos “ha oído, pero ahora esperamos que nos escuche” sobre los temas trascendentales como es la inseguridad que padecen los más de 120 millones de mexicanos.

Agregó que como integrante de los grupos de la sociedad civil se mantendrán “criticando lo que está mal y apoyando lo que no esté mal, porque nosotros no vamos a cambiar”, y consideró lamentable que todas las propuestas realizadas no sólo por su organización sino por otras ONG no sean tomadas en cuenta y que se estén encaminando a continuar la militarización.

En ese sentido, criticó lo ocurrido en el Legislativo, donde la mayoría de Morena impulsa reformas e iniciativas que se observan hechas para que Gertz llegue a la Fiscalía, según Morera.

