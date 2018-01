El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Jorge Ramos (PAN), pidió al nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dar a conocer su plan de seguridad para el 2018, y explicar los nombramientos que hizo en las áreas estratégicas de seguridad nacional.

En particular, el legislador calificó de “inaceptable” el nombramiento de Alberto Bazbaz como director del CISEN, “tomando en cuenta los pobres resultados que tuvo como responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, toda vez que en su gestión, nuestro país fue reprobado en la lucha contra el lavado de dinero, según un estudio de la organización no gubernamental Global Financial Integrity (GFI), que ubicó a nuestro país en el tercer lugar a nivel mundial como paraíso para éste flagelo”.

El diputado Jorge Ramos afirmó que los cambios que se están dando en el último tramo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, deben ser explicados en razón del interés público, y sobre todo por el supuesto espionaje a políticos, periodistas y académicos que se acusó a través del software conocido como Pegasus.

“Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, invito al Secretario de Gobernación a conducirse con apego a la ley, con transparencia y rendición de cuentas más allá de su deber, dando señales claras que permitan entablar una relación republicana y constructiva en este año de cierre del sexenio más violento en nuestra historia reciente”, dijo.

El legislador pidió a Navarrete Prida que las áreas de Inteligencia y Seguridad Nacional entreguen informes amplios, oportunos y suficientes a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para vigilar que esos órganos no serán utilizados de manera ilícita o indebida, aseveró.

Asimismo, el diputado Jorge Ramos solicitó al titular de la Segob la presentación del plan de seguridad para las elecciones con la finalidad de ofrecer confianza a los participantes, en virtud de que ha habido candidatos a puestos de elección popular amenazados a su persona, esta es la mejor forma de ofrecer garantías al proceso.

