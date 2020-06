ACTUALIZACIÓN 12/06/2020 19:00 HORAS: De parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibimos una carta aclaratoria donde se afirma que la información de esta nota es inexacta y "carece de sustento alguno, toda vez que la totalidad de sus trabajadores académicos y administrativos cobraron sin problema alguno su respectivo salario quincenal a partir de las primeras horas hábiles de este día viernes 12 de junio". Se integra el texto aclaratorio integro al final de esta nota.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) solicitó a trabajadores devolver los cheques girados en la segunda quincena de mayo pasado, correspondientes al Estímulo al Desempeño del Personal Docente, pues argumentó que diversos pagos de la universidad se verán afectados a causa del congelamiento de cuentas bancarias.

El mes pasado, por segunda ocasión, luego de un juez había ordenado retirar la medida, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda congeló seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

Es conocido que como parte de sus investigaciones desde el 2019, la UIF identifica al presidente del Patronato de la Universidad, Gerardo Sosa Castelán, con presuntas actividades irregulares desde cuentas bancarias. Sosa reapareció esta semana en la universidad tras varios meses de estar ausente de la vida pública.

Desde febrero de ese año, a petición de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la UIF mantiene abierta una investigación por lavado de dinero en contra el patronato de la UAEH, situación que le llevó a ordenar el congelamiento de cuentas.

La misma Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) había anticipado que diversos pagos se verán afectados a causa de que por lo menos seis de sus cuentas bancarias continúan congeladas. En ese sentido, la Coordinación de Administración y Finanzas pidió al Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) solicitar a docentes la devolución de cheques correspondientes al Estímulo al Desempeño del Personal Docente, que hayan recibido el recurso durante la segunda quincena de mayo.

Estas acciones provocaron el rechazo y las críticas de la comunidad universitaria, quienes reprocharon que se les solicite regresar sus estímulos como trabajadores.

NOTA ACLARATORIA

Lamentamos profundamente que dicha nota se haya retomado de un medio de comunicación local que a su vez ratificó en su portal web la información dando a conocer la nota aclaratoria con los datos sobre los hechos reales en torno a la situación que prevalece en nuestra institución educativa.

Se ha dejado en claro que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha cumplido con sus obligaciones de ley, por lo tanto, la información que manejan en su portal es falsa y carece de sustento alguno, toda vez que la totalidad de sus trabajadores académicos y administrativos cobraron sin problema alguno su respectivo salario quincenal a partir de las primeras horas hábiles de este día viernes 12 de junio.

En lo que respecta a la situación que describe la nota, misma que no coincide con el título, se refiere a la devolución de cheques que corresponden al Estímulo al Desempeño Académico, el cual no ha podido ser cobrado por 728 profesores por asignatura y profesores investigadores de la universidad que obtuvieron dicho beneficio y que debía haber sido cubierto en la segunda quincena de mayo. Situación que no ocurrió debido a que los fondos federales de ese recurso se depositan en una de las cuentas que fueron nuevamente de manera ilegal congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por esta grave condición y otras más, esta casa de estudios ha exigido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumpla con la ley y ordene el inmediato desbloqueo de cuentas y sobre todo de aquellas que contienen recursos girados por la Tesorería de la Federación, pues al no permitir disponer de esos recursos federales se violan derechos de los trabajadores universitarios, quienes se esforzaron por obtenerlo.

Cabe señalar que estos cheques se entregan a los académicos que participan en un proceso que está cuidado y auditado, donde se emite una convocatoria, se evalúa el desempeño de los docentes y en el que participan de forma transparente los académicos de esta casa educativa bajo estrictos lineamientos.

Por la trascendencia e importancia de su distinguido medio solicito requiera a su presunta fuente informativa el origen y comprobación de su información, pues las quincenas se siguen pagando a los trabajadores de forma puntual como se ha hecho siempre.

Ante esto, solicito de manera atenta y respetuosa para que, en estricto ejercicio al derecho de réplica, dicha aseveración sea retirada de la versión en internet, se precise y corrija, toda vez que desvirtúa la verdad.