Andrés Manuel López Obrador consideró que es una amenaza más del presidente de EU, Donald Trump, su idea de desplegar tropas del ejército en la frontera con México. El abanderado de Juntos Haremos Historia dijo que, si el mandatario cumpliera su amenaza, él encabezaría una manifestación blanca y pacífica para pedir la paz entre ambos países.

Entrevistado en Coahuila, López Obrador pidió tomar con tranquilidad la expresión de Trump, pues dijo que puede formar parte de su estrategia antimexicana para lograr adeptos entre el pueblo estadounidense.

Indicó que a Trump ya le funcionó una vez esa estrategia, pero ya no será así, porque hay estadounidenses que quieren una relación de respeto y amistad con México.

“Si ellos insisten en la construcción del muro y en militarizar la frontera, nosotros vamos en su momento a poner las cosas en claro. Hemos venido diciendo, señalando, de manera respetuosa que no es con muros ni militarizando la frontera como se resuelven los problemas de migración y de inseguridad, es con desarrollo”, dijo.

López Obrador mencionó que, en caso de ganar los comicios del 1 de julio, “poco a poco vamos a regresar la tranquilidad, haciendo entender al presidente Donald Trump que es equivocada su política antimexicana, que es mejor conseguir un acuerdo de buena vecindad, que debemos tener relaciones de amistad y respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo. No balandronadas, no el usow de la fuerza, no la política de muros”.

En otro tema, López Obrador vio con buenos ojos el desplegado de Coparmex donde se pide a los candidatos presidenciales dejar de lado la demagogia y pasar a las propuestas de país.

“Celebro que ellos se estén pronunciando de esa manera, sin descalificaciones y con un planteamiento de respeto a los partidos, y haciendo ver cuáles son las necesidades del país, según la visión que ellos tienen”, acotó.