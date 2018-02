Pide secretario de Gobernación propuestas y no voto antisistémico Navarrete Prida, hizo un llamado a los precandidatos presidenciales a mostrar una actitud propositiva frente al electorado y no promover entre los jóvenes el voto antisistémico que, dijo, no ayuda a los ciudadanos a resolver sus problemas ni a generar confianza en las instituciones.