El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, exigió al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cumplir el ofrecimiento que hizo durante el debate presidencial y entregar los dos departamentos que están a su nombre en la Ciudad de México.

“Esperamos que no solamente acredite que miente, ahora esperamos que honre su palabra, si no lo hace, habremos visto, frente a toda la nación, que miente y que además no honra su palabra. Para que quede muy claro, cualquier gente que no honra su palabra y que miente, no da ternura, da preocupación”, expresó.

Al concluir un evento en Saltillo, Coahuila, para presentar su estrategia del programa Avanzar Contigo que tiene como objetivo apoyar a las mujeres trabajadoras, el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza indicó que le da igual qué explicación dio Andrés Manuel sobre los departamentos, pues los datos del Registro Público de la Propiedad son contundentes.

“El dato público es contundente, claro... oficial, que los departamentos en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México están a su nombre. Luego entonces, conforme a la palabra empeñada frente a la nación, pues hay dos familias damnificadas que están esperando que Andrés Manuel cumpla su palabra”, dijo.

Durante el mitin, el candidato se comprometió a promover un mayor ingreso y seguridad social para las mujeres, al ofrecer que tendrán el mismo salario por un trabajo igual y emparejar las prestaciones para 3 millones de mujeres que se dedican al trabajo doméstico.