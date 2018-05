El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador demandó a los 3,000 candidatos de la coalición Morena, PT y PES, visitar 150 domicilios diarios. El aspirante presidencial dijo que ve muy “blanquitos” a algunos de sus candidatos, por lo que les pidió salir a las calles, y no confiarse de que él lleva la delantera en la elección.

En un video difundido en sus redes sociales, el tres veces aspirante a la Presidencia dijo que requiere ganar la Presidencia, pero también la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, en las presidencias municipales, regidurías, diputaciones locales y gubernaturas de los estados.

Una convocatoria a los candidatos de la coalición 'Juntos Haremos Historia':



Que cada uno visitemos 150 domicilios diarios entregando el periódico 'Regeneración', casa por casa, familia por familia; llamemos a todos a la transformación de México.https://t.co/kuuQ6LOkr5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de mayo de 2018

López Obrador aseguró que para él, sería muy incómodo en caso de ser elegido Presidente de la República, tener que acudir a Veracruz y encontrarse con Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN, PRD y MC, e hijo del actual gobernador del estado.

“Sería muy incómodo para mí, siendo Presidente, ir a Veracruz (aquí no hay madera ni concreto, solo tierra; toco tierra), sería muy incómodo que el gobernador de Veracruz fuese el hijo de Yunes Linares, que es el actual gobernador, y quiere dejar a su hijo de gobernador. Entonces yo quiero ir a Veracruz, a iniciar la trasformación de Veracruz con Cuitláhuac (García), y así en el caso de presidentes municipales, de diputados locales, entonces estoy pidiendo el voto parejo”, dijo.

El abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia pidió a los candidatos de Morena, PT y PES que hagan campaña, y no se confíen de su ventaja electoral.

“También les pido a ustedes candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, que trabajen, que hagan campaña, que visiten las casas, que informen. Se tienen que visitar 150 domicilios diarios. Si un candidato no visita 150 domicilios diarios, entregando el periódico Regeneración, no es buen candidato. Y estoy viendo algunos que están muy blanquitos, desde luego que yo no soy racista, este es un movimiento en donde no importa el color de la piel, no discriminamos, al contrario, estamos en contra de la discriminación.

“Hablo de que están muy blanquitos porque no les da el sol, porque no están haciendo campaña, entonces, ¿qué les pido? 150 domicilio diarios, hablando con la gente, informando a la gente, haciendo conciencia, organizando a los ciudadanos. No nos confiemos, estamos enfrentando a una mafia del poder, no quieren dejar de robar los que se creen amos y señores de México, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar. Tenemos que ganar por amplio margen.

“Estamos 20 puntos arriba a nivel nacional, pero no nos confiemos, tenemos que ganar con amplio margen para que no aleguen nada, que no haya ninguna posibilidad de fraude electoral, pero hay que hacer campaña. Voy a estar muy pendiente. Si todos hacemos campaña, si cada uno visita 150 domicilios, 150 casas diarias, vamos a estar visitando 20 millones de hogares de aquí al 27 de junio que termina la campaña, 20 millones de casas, y así vamos a terminar de consolidar nuestro triunfo”, aseveró.

El candidato Andrés Manuel López Obrador reiteró su petición del “voto parejo” el 1 de julio. “No sólo es la elección presidencial, es la elección para senadores, para diputados federales, en algunos estados para diputados locales, para presidentes municipales, regidores, en total somos cerca de 3,000 candidatos, yo estoy pidiendo en todos los actos que la gente vote parejo, es decir, que vote por la trasformación de México, sin importar quién es el candidato”, pidió.

Finalmente, López Obrador grabó este video durante su primer trayecto en la gira de campaña que realiza este martes por San Luis Potosí. El político tabasqueño aprovechó para enviar una felicitación a los maestros por su día, y reiteró su postura de abrogar la reforma educativa, en caso de ganar los comicios del 1 de julio.

“Ya no voy a fijar la postura acerca de la mal llamada reforma educativa porque ya lo hice en Guelatao, hace cuatro días. En la tierra que vio nacer al mejor presidente de México, hice el compromiso de que vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa”, comentó.

