La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no obstante la eliminación de los fideicomisos a partir del 2021, como lo prevé aprobar el Congreso, los recursos para académicos, deportistas, científicos, familiares de víctimas de desaparición y para el atender los desastres naturales, están garantizados.

“El señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dicho que está garantizado a los beneficiarios los recursos; que los fideicomisos eran una instancia más burocrática y que los recursos llegarán más rápido a todos los beneficiarios de los fideicomisos.

“Están garantizados todos los recursos para los desastres naturales. Lo que no queremos es burocratizar más los recursos y mandarlos directamente a la gente, a los beneficiarios, y no a través de instancias burocráticas y de mayor trámite, sino que directamente hacia ellos”, sostuvo.

Sánchez Cordero fue entrevistada luego de ser notificada en la puerta dos de la Cámara de Diputados que se pospuso su comparecencia prevista para hoy como parte del Glosa del II Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A bordo de su camioneta, Sánchez Cordero buscaba abrirse paso entre los manifestantes que protestan esta tarde en San Lázaro contra la desaparición de los fideicomisos, cuando recibió la llamada del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, para informarle la posposición de su comparecencia.

Aun así, la titular de Segob llegó hasta la puerta dos del recinto legislativo donde fue recibida por la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, acompañada del diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, secretario de dicha comisión.

“Me acaba de notificar la Junta de Coordinación Política que van a reprogramar la comparecencia y que ellos me avisarán la fecha y la hora que tenga que comparecer. Asisto aquí a ser notificada de que la Junta de Coordinación acaba de tomar esa determinación”, dijo la encargada de la política interna del país.

No hay ruptura con Corral, refiere

La Secretaria de Gobernación afirmó que no hay una ruptura del gobierno federal con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien no obstante ha señalado la falta de comunicación con la Federación a raíz del conflicto por la entrega de agua de la presa La Boquilla al gobierno de Estados Unidos.

“El señor Gobernador ha estado en video conferencias, en la última no estuvo, pero en todas durante más de seis meses ha estado él conectado en todas con todos los gobernadores y con el Secretario de Salud, de Economía, de Turismo, de Trabajo y con el subsecretario López-Gatell y ha tratado temas adicionales a las que tocamos en las videoconferencias. Ósea que cómo no vamos a tener comunicación con él. No hay (rompimiento del diálogo)”, dijo.

Finalmente, Sánchez Cordero mencionó que los diputados serán quienes definan una nueva fecha para su comparecencia, lo cual le será notificado previamente.

