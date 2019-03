El Mecanismo de protección a periodistas si bien en muchos casos cumple su función, registra deficiencias que tocan rubros que van desde la empresa que proporciona los servicios de protección, la capacitación del personal que implementa el mismo mecanismo, la generación de los análisis de riesgos, hasta la lentitud con la que el mecanismo actúa para proteger a los comunicadores, coincidieron periodistas que se encuentran bajo protección.

El mecanismo funciona con unidades: la primera es la que realiza el contacto con el comunicador o defensor que fue amenazado; la segunda acuerda e implementa las medidas cautelares hacia el afectado y, en su caso, familiares del mismo; y la tercera es la que le da seguimiento a las medidas, explicó Fernando, periodista desplazado del sur del país que se encuentra bajo el mecanismo y que prefiere mantener en secrecía su nombre por temor a represalias.

Las principales deficiencias, puntualizó en entrevista, es la segunda: en donde se realizan los análisis de riesgos.

“Los análisis de riesgos que hacen no son los más eficientes o correctos. Luego tienen una gran problemática en hacer las cosas rápido ante la emergencia o urgencia, la intensa burocracia hace que actúen de una manera lenta”.

El periodista refirió que conoce casos en los que la falta de un correcto análisis de riesgos ha provocado la muerte de comunicadores, por ejemplo dijo, el caso de Rubén Pat Cauich en Quintana Roo, quien fue asesinado en junio del año pasado.

“Estaba añadido al mecanismo, tenía un fuerte peligro; sin embargo, nunca le llegó una sola escolta, una sola medida de precaución; sin embargo, el mecanismo estuvo haciendo el análisis de riesgo unas semanas antes de que lo ejecutaran”, sostuvo.

Fernando puntualizó que el mecanismo realiza un análisis de riesgos en el que califica la situación por la que pasa un comunicador en peligro con una escala del uno al 100: “Para que sea riesgo eminente debe estar por arriba de 62... abajo de 62, entre 50 y 62 tienes un riesgo extraordinario, y abajo de 50 tienes un riesgo digamos menor, entonces, con base en la calificación son las medidas que implementan”.

Por su parte, Jesús Lemus, periodista que fue encarcelado hace años acusado de pertenecer al crimen organizado injustamente y que hoy pertenece al mecanismo, califica su experiencia al interior del mismo como fatal.

“Porque lejos de protegerme creo que han puesto en riesgo a las personas de mi entorno. Yo ingresé al mecanismo el año pasado, me dotaron, a reserva de hacerme una evaluación que yo no quise aceptar, me dotaron de un botón de pánico que bueno, la primera vez que yo quise reportar mi ubicación pedí al mecanismo, a la empresa que se encarga del monitoreo para ellos, yo aparecía en Guadalajara, Jalisco (y no estaba ahí)”, dijo.

A partir de esa situación, Lemus indicó que dejó de confiar en el mecanismo y en la empresa RCU —que es la que otorga los servicios de resguardo a los periodistas y defensores— y apagó el equipo que sirve también como mecanismo de rastreo.

Tras dicha acción, el mecanismo comenzó a buscar a las personas que tiene registradas como contactos de emergencia para proporcionar la ubicación, relató el periodista.

Desde entonces, “me llaman una vez cada 15 días, yo no tengo ninguna intención de acogerme al mecanismo porque ellos mismos me están poniendo en riesgo”, opinó.

En las entrevistas por separado, los periodistas coincidieron que se debe ampliar la oferta de empresas que otorgan el servicio de protección al mecanismo.

Omar Bello Pineda, periodista desplazado de Guerrero por el crimen organizado, señaló que el botón de pánico no cumple su función.

“Una ocasión presioné el botón para que me prestaran auxilio y a los tres días me fueron a contactar y no me contactaron a mí”, dijo.

El periodista propuso que el servicio de protección no esté vinculado a una empresa privada sino sean las mismas instituciones de seguridad pública la que proporcionen el servicio.

Una historia de amenaza

Hace año y medio, un periodista, cuyo nombre se omite por seguridad, recibió amenazas de muerte de parte de una organización delictiva. Los mensajes llegaron por redes sociales. Intervino la Fiscalía Especial de la entonces PGR y la Policía Cibernética.

En la Secretaría de Gobernación se le ofreció revisar el caso. Las opciones que tenía el comunicador eran recibir el botón de pánico, o bien, (dada la gravedad), también escoltas. Ambas cosas les fueron asignadas.

El botón de pánico, contó el comunicador a El Economista, es como un teléfono pequeño, y tiene varias teclas; el botón principal es rojo. Tiene GPS, que se supone está activo para que haya una coordinación entre autoridades para que, en caso de activarse el botón, se pueda enviar a la patrulla más cercana.

Una vez que el periodista contaba ya con ambas protecciones, mes con mes, personal del mecanismo fue analizando el caso, para saber si subía o bajaba el nivel de la amenaza.

Los expertos del mecanismo le advirtieron que los meses posteriores son los más peligrosos, porque los agresores generalmente esperan a que se enfríe el tema.

Cada mes, funcionarios enviaban por correo al periodista un informe para darle a conocer avances de la investigación.

Luego de algunos meses, y al percibir conductas extrañas en uno de los escoltas del mecanismo, el periodista decidió devolver el servicio ofrecido.