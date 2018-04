andrés manuel lópez obrador

Medidas, para la frontera



ciudad juárez, Chih. Al pie del monumento a Benito Juárez de esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador inició su tercera campaña por la Presidencia. Prometió que en caso de ganar, su principal acción sería desterrar la corrupción para generar bienestar social y económico.

Consideró que el sistema político desde 1983 ha operado, no para los ciudadanos, sino para la corrupción, “para hacer negocios al amparo de los cargos públicos”.

Refirió que de ganar, no invitaría al gobierno a nadie que estuviera involucrado en actos de enriquecimiento ilícito. “Los servidores públicos serán hombres y mujeres de inobjetable credibilidad”.

“Para que el gobierno deje de ser un comité al servicio de la minoría rapaz (y para que) el gobierno represente a todos y a todas, a pobres y a ricos, mayorías y minorías, a creyentes y a no creyentes, a pobladores del campo y de la ciudad, a mexicanos de todas las clases sociales”.

Aseguró que habrá modernidad para el país, empezando por los que menos tienen. “Habrá crecimiento económico horizontal; es decir, en todo el país, no sólo en pequeños islotes como ha venido sucediendo en los últimos 30 años”.

Planteó la creación de una zona libre franca en las fronteras para promover el desarrollo productivo y creación de empleos.

Mencionó que en los 3,000 kilómetros de la frontera norte “se van a recorrer las aduanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros en la línea divisoria; estamos hablando de recorrer nuestras aduanas”.

Indicó que en la zona libre se reduciría el ISR a 20% y el IVA sería de 8%, la mitad de lo que se cobra actualmente.

Destacó que para bajar el costo de la gasolina y la electricidad, se bajaría el IEPS y en la franja fronteriza se aumentaría el salario mínimo al doble, “sin riesgos de inflación, porque habrá reducción de impuestos y de precios de energía”.

El abanderado de Morena, PT y PES dijo que en su gobierno se terminarían con las obras onerosas, como el nuevo aeropuerto. Y advirtió que no permitiría que Donald Trump trate a México como “piñata”.

LUGAR: Monumento a Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua.

ASISTENCIA: 10,000 personas.

TEMAS QUE TRATÓ:

Combate a la corrupción.

Reducción de impuestos.

Pensión para grupos vulnerables.

Aumento al salario mínimo.

Cancelación del nuevo aeropuerto.

Relación con Donald Trump.

Reforma educativa.



margarita zavala gómez del campo

Investigación del feminicidio

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que buscará garantizar la seguridad ante los feminicidios y la ola de violencia en el país en contra de las mujeres, por medio de tres componentes: prevención, presupuesto y prioridad.

Planteó que la primera línea de investigación por el asesinato de una mujer se guíe precisamente sobre ese ilícito.

“Todo homicidio en contra de una mujer será investigado y castigado como feminicidio, no como crimen pasional, no como venganza, no como homicidio. Como lo que es: feminicidio”, puntualizó la ex primera dama.

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, como parte de un encuentro con 50 ciudadanos e integrantes de organizaciones que atienden la violencia contra las mujeres, Zavala Gómez del Campo expuso que de ganar la próxima elección propondrá que las alertas de género sean emitidas con facilidad en los diferentes estados del país.

“Crearé programas para la persecución y prevención de la violencia de la mano de los gobiernos locales (...) De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres (se) tiene registro en lo que va del año (de) 122 casos de feminicidios, es el año más violento. Ni una más debe seguir pasando por esta situación”, mencionó.

En ese sentido también propuso un área especializada en los ministerios públicos sobre violencia de género, pues dijo que “necesitamos un gobierno valiente, que enfrente el crimen”.

Por su parte, los asistentes refirieron ante la candidata independiente la necesidad de que haya una mayor sensibilidad por parte de las autoridades para atender la seguridad en México.

En respuesta, Margarita Zavala dijo que crearía un Sistema Nacional de Policía, que conjunte a todas las corporaciones existentes y así quitarle atribuciones a la Secretaría de Gobernación.

Al término del evento, la expanista descartó que su candidatura sin partido se encuentre en riesgo a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó diversas irregularidades en los apoyos ciudadanos y que abrió un proceso especial sancionador en su contra.

“Los consejeros (del INE) aprobaron por unanimidad mi registro y el procedimiento (...) La verdad yo voy a ser respetuosa de lo que haya decidido el INE, pero en riesgo no está mi candidatura porque supondría una intención que no la hay. Cumplí, de acuerdo con lo que nos pidió el INE, todos los requisitos”, defendió Zavala Gómez del Campo.

Reiteró que su equipo presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la PGR, al detectarse firmas simuladas en el marco de la revisión del INE y dijo que acompañará todo el proceso que lleve a cabo el máximo órgano electoral del país sobre este caso.

LUGAR: Colonia San Cristóbal Centro, Ecatepec, Edomex.

ASISTENCIA: 50 personas e integrantes de organizaciones.

TEMAS QUE TRATÓ:

Inseguridad.

Combate al feminicidio y emisión de alertas de género.

Creación de un Sistema Nacional de Policía.

Validez de su candidatura registrada ante el INE.



josé antonio meade kuribreña

Programa Avanzar Contigo

José Antonio Meade Kuribreña asumió siete compromisos, entre los que destacan atender de manera prioritaria a las mujeres, garantizar educación de excelencia así como trabajo o negocio propio para jóvenes y combatir la inseguridad con un enfoque integral.

“Combatiré tanto al crimen como a sus causas, que comienzan con la desigualdad, pero se profundizan con la impunidad. Vamos a evitar que las armas y el dinero lleguen a los delincuentes. Acabaremos con la violencia aplicando la ley, no negociándola”.

Desde Mérida, Yucatán, el candidato del PRI, PVEM, Panal a la Presidencia prometió, además, combatir a fondo la corrupción.

“Seré implacable para combatirla, lo haré con leyes e instituciones que permitan recuperar inmediatamente lo robado”.

Y se jactó de ser “honesto, a prueba de todo...”, se comprometió a encabezar “un gobierno de gente decente” y auguró que será “el primer presidente sin fuero” constitucional que le proteja.

“Nunca he vivido por arriba de mis ingresos, nunca. Pero el ejemplo no basta, hay que agregarle leyes e instituciones. Quien no crea en las leyes ni en las instituciones no podrá acabar nunca con la corrupción”, aseveró.

José Antonio Meade afirmó que la elección en curso “se reduce a sólo dos opciones: avanzar unidos o retroceder”, y que su propuesta consiste en “ir hacia adelante”.

Llamó también a no perder el tiempo en descalificar y agredir. “México, nuestra casa, no debe estar dividida”.

Anunció que para que cada mexicano ejerza plenamente sus derechos diseñará un nuevo programa denominado: Avanzar Contigo.

“Nadie mejor que tú conoce lo que necesitas. En mi gobierno te daré ese apoyo... que cada mexicano elija el apoyo que mejor le sirva: avanzar con una beca, avanzar con un crédito, avanzar con un apoyo para transporte. Tú pones las ganas y nosotros el apoyo. Avanzar Contigo será un programa que garantice la inclusión... No dejaremos a nadie atrás”, acotó el abanderado presidencial.

LUGAR: Centro de Convenciones. Mérida, Yucatán.

ASISTENCIA: 15,000 personas.

TEMAS QUE TRATÓ:

Igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Combate a la corrupción.

Enfoque integral contra la inseguridad.

Incrementar las escuelas de tiempo completo.

Que ningún bebé nazca en pobreza extrema.

ricardo anaya cortés

Defiende plan fronterizo

Ricardo Anaya refutó este domingo que la propuesta que lanzó para bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad en la franja fronteriza del norte de México haya sido extraída de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, como afirmaron diferentes figuras políticas de Morena.

“Es de las cosas absurdas que yo he escuchado. Los invito a revisar el diario de debates, desde el año 2013. Yo personalmente me opuse y voté en contra del IVA en la frontera”, aseveró el candidato presidencial de Por México al Frente (PAN, PRD, MC).

En el marco del inicio de campaña de Miguel Ángel Martínez Espinosa, candidato del PAN a la gubernatura de Jalisco, Anaya refirió que reducir el IVA es fundamental para la competitividad de esa zona del país.

“Esto es fundamental porque la economía en la frontera compite de manera muy directa con la economía de los Estados Unidos; caso específico: Tijuana compite con San Diego, que es uno de los condados más ricos del estado más rico del país más rico del mundo”, dijo el abanderado presidencial en el evento celebrado en San Juan de los Lagos.

Sobre la propuesta que lanzó para equiparar el precio de las gasolinas en México con el vecino país del norte, Anaya Cortés enfatizó que se pretende una baja en el precio sólo en la frontera.

“Hay un clamor porque en la franja fronteriza se pueda garantizar que el precio de la gasolina sea el mismo de los dos lados de la frontera (...) lo que yo he planteado en este momento, como ustedes lo vieron, tiene que ver con una propuesta específica para la franja fronteriza”, explicó.

Por otra parte, Anaya se pronunció a favor de que México endurezca su discurso en la relación bilateral con Estados Unidos, en caso de ser necesario, en el marco de las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que en México no se está haciendo lo necesario para combatir el narcotráfico y la migración ilegal.

“México tiene que asumir una postura de firmeza y dignidad frente a las nuevas declaraciones del presidente de los Estados Unidos (...) Por supuesto que sí (México debería endurecer su discurso contra Trump). La posición de México debe ser una posición de firmeza y dignidad”, reiteró.

Más tarde, en el estadio Miguel Alemán Valdés, en Celaya, Guanajuato, declaró que México padece “más corrupción que nunca”.

En un acto de campaña junto al candidato por la misma coalición a la gubernatura, Diego Sinhué, Anaya dijo que la actual administración no “va por buen camino”.

El gobierno actual es “uno de los gobiernos más corruptos en la historia de nuestro país; ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la pobreza (...) hay violencia en prácticamente toda la República Mexicana”, dijo.

Llamó a los asistentes a que desestimen al tricolor como una opción para gobernar.

LUGAR: Plaza de Armas. San Juan de los Lagos, Jalisco.

ASISTENCIA: 1,000 personas.

TEMAS QUE TRATÓ: