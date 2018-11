Aunque aclaró que los procesos judiciales en marcha seguirán su curso legal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno sí habrá perdón a hechos de corrupción del pasado. Argumentó que su gobierno buscará que no haya persecución contra políticos de oposición ni “chivos expiatorios”. Indicó que habrá un “punto final” a la corrupción, y hacia adelante, ya no habrá perdón.

Luego de montar una guardia de honor en el parque Alameda Ánfora, para conmemorar la Revolución Mexicana y rendir memoria a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, López Obrador aseveró que en su gobierno se terminará la corrupción.

“Todo lo que está en curso, no se puede tener, yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata, entonces no es darle la orden al Poder Judicial, al Legislativo, que son poderes independientes, que se detenga procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“El planteamiento que hice anoche y que hemos venido sosteniendo, es que nosotros no apostemos a la persecución, no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos, además como lo dije anoche, si se optara por eso, como somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no sólo los de ahora, sino de tiempo atrás, porque esta crisis no es del mes pasado, del año pasado, de este sexenio, ya lleva tiempo, de 36 años.

“Es decirle al pueblo de México, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva; que ya inicie una nueva historia, y que hacia adelante no haya perdón a ningún corrupto, que no se perdone a nadie, y que se pueda juzgar al Presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares, y que se destierre la corrupción de México para siempre”, afirmó.

Convoca a participar en la consulta

López Obrador aprovechó para convocar a los ciudadanos a participar en la consulta del próximo fin de semana (24 y 25 de noviembre), para opinar sobre los 10 programas prioritarios que plantea llevar a cabo a partir del 1 de diciembre.

“Invito a los ciudadanos a participar el sábado y el domingo en la consulta ciudadana; ayúdennos a que se difunda que va a haber esta consulta para decidir sobre 10 proyectos prioritarios. Se van a instalar mesas, y hay que participar, hay que hacer valer la democracia participativa que es la esencia de la democracia”, comentó.

Confirma acuerdo con la NFL

El próximo mandatario confirmó que tuvo un encuentro con directivos de la NFL, con quienes acordó que el regreso de los partidos de la liga americana de futbol al Estado Azteca en el 2019.

“Tuvimos una plática con el director de esta organización, el comisionado del futbol americano, me reuní con él, desayunamos y se llegó al acuerdo de que el juego que quedó pendiente se realice el año próximo y también llegamos al acuerdo de fomentar el futbol americano en el país. Vamos a fomentar todos los deportes, porque es muy importante el deporte en lo profesional, en lo preventivo, en lo recreativo, se va a apoyar mucho el deporte en todas sus manifestaciones, y no sólo el beisbol, también el futbol soccer, el futbol americano, el basquetbol, el vóleibol, el atletismo, todas las actividades deportivas, por eso este encuentro el día de ayer, y se llegó a ese acuerdo para los aficionados al futbol americano, es una buena noticia que se van a llevar a cabo estos encuentros deportivos aquí en la ciudad de México el año próximo”, destacó.

Finalmente, López Obrador recordó que el 1 de diciembre, luego de su toma de posesión ante el Congreso, dará un mensaje a los ciudadanos en el Zócalo.

“El día primero yo tengo que hablar en la toma de posesión, voy a hablarle al pueblo de México sobre el plan que vamos a llevar a cabo, y luego voy a hablar también en el Zócalo de la Ciudad de México, en la tarde, y voy a seguir hablando con ustedes, vamos a tener mucha posibilidad de comunicarnos”, dijo.

