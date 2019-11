Mediante una carta a Julián LeBarón, el poeta Javier Sicilia lamentó el asesinato de nueve de sus familiares, y recordó que hace ocho años encabezaron juntos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con la exigencia de que el Gobierno federal terminara con la inseguridad y la violencia en México.

Sicilia mencionó que desde el 2011, creyeron que los gobiernos podían detener “el horror. No fue así: el poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos entonces, está enquistada en el Estado como un repugnante lodo”, sentenció.

A raíz del asesinato de nueve personas, entre ellos seis menores de edad, todos familiares de Julián LeBarón, el poeta Javier Sicilia consideró que ese crimen, como “otro más, se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país”.

El poeta mencionó que esa “espantosa masacre” le hace preguntarse: “¿no es tiempo de que el pueblo de México –del que tanto habla ahora el actual Presidente—vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz, por la que tú y tantos otros hemos luchado sin descanso, una política con la que Andrés Manuel se comprometió, que a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg? ¿O a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo vuelva a reaccionar?”.

Javier Sicilia dijo a Julián LeBarón que, a raíz de lo sucedido, puede convocar “a la reserva moral del país”, para hacer esa exigencia al gobierno.

“En todo caso, mientras te abrazo dolorosamente, no dejo preguntarme, de preguntarte y de preguntarle a todos si, después de tanto dolor, después de tantos niños, mujeres, hombres y ancianos asesinados y desaparecidos; si después de tanta rabia acumulada, después de tanto decir '¡Ya basta!', de tanto exigir 'No más sangre', de tanto 'Estar hasta la madre', si no es ya tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira; si no es ya tiempo de que en el sufrimiento palpite de nuevo el corazón y la tierra pueda florecer; tiempo de que sea tiempo.

“No lo sé. Lo que si sé es que en este abrazo y mis preguntas, te digo lo mucho que te quiero, lo mucho que me duelen tus mujeres y niños, lo mucho que te llevo ya conmigo, compañero del alma”, escribió Sicilia en su carta.

