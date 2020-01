En su primera conferencia de prensa del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quedó demostrado que funciona su estrategia económica. Aseguró que le importa el crecimiento económico, pero más el desarrollo.

Expresó que su gobierno ya demostró que no es necesario endeudar al país, y aumentar los precios de gasolina, gas y luz.

Aseveró que también ya se demostró que si no hay lujos en el gobierno ni corrupción, se liberan millones de pesos. Mencionó que dos de sus deseos para el 2020 es que “le vaya bien a los pobres” y que la naturaleza sea benévola con el país. Dijo estimar que a un año de su gobierno, la gente tiene esperanza y optimismo.

Añadió que en el 2019 se avanzó en lo que él denomina la cuarta transformación del país, y mencionó que hubo poca confrontación política. “Los conservadores no terminan de despabilarse, están todavía aturdidos y sus decisiones no son inteligentes, pienso que están derrotados moralmente”, consideró.

En el caso de la crisis diplomática con Bolivia, planteó que su gobierno “no puede flaquear”. Cuestionó que el nuevo gobierno aquel país hayan liberado ordenes de aprehensión contra los bolivianos a los que México dio asilo en su Embajada. Argumentó que si nuestro país entregan a los asilados, terminaría con la figura del asilo. Aseveró que es una cuestión de principios mantenerlos y expuso que no se caerá en provocaciones. Estimó que la embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado, actuó bien y dijo estar orgulloso de ella. Consideró que la Secretaria de Relaciones Exteriores debe reconocer su trabajo.

En el tema del combate a la inseguridad, indicó que se reforzarán cuatro rubros: la atención a los jóvenes, usar la inteligencia más que la fuerza, fortalecer la Guardia Nacional y no permitir la corrupción en las corporaciones de seguridad. Expresó que su gobierno no hará ningún cambio en esa estrategia, a pesar de que expertos y organizaciones sociales han considerado que dicha estrategia no está funcionando.

El presidente López Obrador admitió que siguen ocurriendo enfrentamientos y violencia, como la balacera de ayer en Tamaulipas, aunque acotó que no se dan en todo el país, sino únicamente en 10 estados, entre ellos Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Guerrero.

Aseveró que este año no promoverá ninguna reforma fiscal, porque eso significaría aumento de impuestos.

Dijo tener información de que la próxima semana se aprobará el T-MEC en el Senado de Estados Unidos, y destacó que la aprobación de ese acuerdo comercial en Canadá tardará un poco más debido al proceso que deberá seguir el Parlamento canadiense.

Respecto al comienzo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la desaparición del Seguro Popular, afirmó que ahora todos los ciudadanos tiene derecho a recibir consulta y medicamentos gratuitos.

Indicó que la atención será en las unidades médicas rurales, centros de salud y hospitales públicos.

Criticó a los gobiernos de los estados que recurren al endeudamiento público para cumplir con sus necesidades. Destacó el caso de Tlaxcala que, dijo, no tiene deuda y puso de ejemplo a la entidad a nivel nacional. Deseó que el gobierno de Querétaro también logre salir de la deuda este año como se lo propone.

Sobre el comunicado del Ejército Zaptaista de Liberación Nacional (EZLN), quien dijo que defenderá sus tierra de proyectos como el Tren Maya que ponen en riesgo a las comunidades indígenas, el Primer Mandatario dijo que ese no es el propósito de su gobierno. Argumentó que en las comunidades indígenas zapatistas están operando programas de su gobierno cómo Sembrando Vida.

Informó que el 12 de enero acudirá al rancho de la familia LeBarón en La Mora, en Bavispe, Sonora, para entregarles un segundo informe del avance de la investigación por el asesinato de 9 de sus integrantes en noviembre pasado por parte de un grupo de la delincuencia organizada.

