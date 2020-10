La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que hay más de 700 solicitudes de personas encarceladas que buscan amnistía.

En su comparecencia ante las comisiones unidas de Gobernación y Población y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del II Informe del Ejecutivo federal, la secretaria detalló que se han recibido 744 peticiones de las cuales 57 son de personas indígenas.

Por sexo, 615 corresponden a solicitudes de hombres y 127 de mujeres; las otras dos solicitudes no se tiene identificado el género, comentó.

Sánchez Cordero expuso que hay delitos contemplados en la Ley de Amnistía federal que corresponden al fuero común, por lo que hizo un llamado a los estados para armonizar las leyes locales ya que, hasta el momento, solamente las han aprobado Hidalgo y Puebla.

En este contexto, adelantó que el próximo año se analizarán proyectos para el fortalecimiento del sistema penal acusatorio, los cuales serán financiados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

“Para poder combatir el grado de violencia en la que vive el país y las organizaciones criminales que nos está afectando, es necesaria la colaboración y estar en una misma línea, por ello desde la Segob vamos a fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio”, refirió.

En otro tema, al ser cuestionada sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes, la funcionaria dijo que la pregunta elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre camino a la justicia transicional para la búsqueda de la verdad, acceso a la justicia y mecanismos de no repetición, y no se refiere a individuos en lo particular.

“No veo ningún tipo de quedar bien con el gobierno federal en la pregunta”, añadió.

La secretaria de Estado habló también sobre la extinción del fondo para defensores y periodistas, acción de la cual dijo estar a favor, mientras que aseguró que la entrega de recursos ahora será de manera directa.

Sobre el fondo para extrabajadores migratorios, dijo que hay una sentencia que se debe cumplir y que este fondo contempla el pago a 2,229 beneficiarios; coincidió en integrar una mesa de trabajo que atienda este asunto.

