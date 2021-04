Con el 8 de agosto próximo como plazo límite para realizar las adecuaciones correspondientes, 21 entidades federativas mantienen pendientes legislativos para adecuar su ley de transparencia y establecer la obligación de los poderes judiciales estatales de poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

Según el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta y rutas para su implementación, presentado durante la sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas Jurídica, de Criterios y Resoluciones y de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a la fecha 11 estados: Aguascalientes, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz ya cuentan con una reforma aprobada y publicada para transparentar todas las sentencias emitidas.

Mientras que de los 21 estados restantes, uno cuenta con su reforma aprobada por el Congreso, pero no ha sido publicada; uno más tiene una reforma aprobada en comisiones, pero no por el pleno del Congreso; siete cuentan con una iniciativa de estudio en comisiones y 12 no tienen iniciativa presentada.

Con el fin de contribuir a la adecuación normativa se propuso apoyar con insumos a los organismos garantes para que promuevan una iniciativa de reforma en sus estados; realizar jornadas de capacitación sobre la elaboración de versiones públicas, dirigidas a personal de instancias judiciales, y ayudar a la distribución de programas gratuitos para facilitar la elaboración de tales versiones.

El comisionado Adrián Alcalá Méndez, del Instituto Nacional de Transparencia dijo que al divulgar las sentencias se debe tener cuidado con los datos personales en el rubro de justicia para adolescentes.

