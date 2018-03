En los últimos años, los trabajadores, empresas y gobierno, han logrado engrandecer a Pemex, por lo que en el marco de la contienda política, los mexicanos deben ponderar las propuestas sobre el desarrollo del sector energético, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la conmemoración del 80 aniversario de la expropiación petrolera, el mandatario federal destacó que esta generación asumió el reto de transformar nuestro régimen jurídico para hacer de México un país más moderno y productivo.

Estos cambios se realizaron para promover una economía capaz de competir en uno entorno internacional cada vez más complejo y demandante, y dar paso a una sociedad que ofrezca oportunidades de desarrollo y bienestar para todos los mexicanos.

Dijo que recordar el 18 de marzo de 1938 es “una oportunidad para ver hacia adelante y trazar el futuro que queremos”, y que durante los próximos meses, los mexicanos tendremos la oportunidad de valorar distintas opciones, en referencia al proceso electoral de julio próximos.

Dijo que “los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético. Habremos de contrastar en cada uno de los actores, las acciones de ayer con las posiciones de hoy. Los dogmas del pasado con los postulados del presente”.

En la sede de Petróleos Mexicanos (Pemex), el jefe del Ejecutivo federal mencionó que “las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores, de elegir entre distintas opciones; de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia”.

También, “por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México”, y puntualizó que “los grandes momentos de la historia de México han sido aquellos en que fuimos capaces de transformar nuestras instituciones para hacer realidad los ideales de nuestra sociedad”.

Indicó que la Independencia nos dio identidad y soberanía; la Reforma, creó un régimen de libertades políticas y económicas fundamentales, y la Revolución consagró en la ley suprema los ideales de igualdad y justicia social.

“Cada una de esas etapas fue un paso hacia adelante, no un tímido regreso al pasado fue una acción creativa, no una reacción destructiva, fue una renovación de nuestras instituciones, no una restauración de prácticas y modelos superados”, aseveró.

En este sentido, Peña Nieto recalcó que “los mexicanos debemos honrar nuestra historia, respetando y fortaleciendo nuestras instituciones, aprovechando la riqueza petrolera de México y generando valor para las generaciones de hoy y de mañana”.

En este contexto, mencionó que los factores que habían impedido el buen desarrollo de Pemex eran que la inversión y el gasto no obedecían a las necesidades de la empresa, sino a las prioridades de las finanzas públicas; que tenía que asumir todo el riesgo de la inversión de manera directa, y que tenía el monopolio de la producción y distribución de petróleo con altos costos y mercados no rentables.

Luego de varios fracasos en el intento por reformar a Pemex, dijo, era necesario un régimen legal que permitiera a la empresa fortalecer sus operaciones, revertir el declive en la producción y generar mayor riqueza para los mexicanos.

“Transformar a Pemex era la única manera de darle viabilidad de la empresa y de ejercer realmente la soberanía sobre los recursos de la nación”, y el Pacto por México hizo posible establecer un acuerdo entre distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, para llevar a cabo una profunda reforma de nuestro sector energético y modernizar a Pemex, apuntó.

“Como resultado desacuerdo histórico, nuestro sector energético ahora tiene un marco legal moderno que alienta el desarrollo de sus industrias”, y la reforma energética introdujo cambios estructurales que impulsan a la industria petrolera en su conjunto, al mismo tiempo que promueven la actividad y la competitividad de Pemex, expuso.

Luego de cancelar el timbre postal conmemorativo al 80 aniversario de la Expropiación Petrolera, y en su última participación en esta celebración como presidente de la República, agradeció a los trabajadores de la empresa productiva del estado, su apoyo y su acompañamiento a lo largo de los últimos años en los que “nunca he tenido dudas acerca de su compromiso con México”.

Acompañado por los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, el primer mandatario agradeció el apoyo brindado a “la visión que hemos impulsado para renovar a esta gran empresa nacional y con ello iniciar una nueva etapa en la historia de la industria petrolera mexicana”.