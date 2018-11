Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, aseguró que “pase lo que pase, los migrantes centroamericanos van a quedarse en territorio mexicano”. Aseveró que no se trata de ninguna invasión y menos de un problema de seguridad nacional.

Incluso, afirmó que en Tijuana hay suficiente empleo para que los migrantes se queden a trabajar.

“Hay que ser objetivos, pase lo que pase, van a quedarse en territorio mexicano, y hay que asumir esto como un fenómeno migratorio entendiendo que los migrantes son sujetos plenos de derechos y vamos a respetarlos”, afirmó.

Entrevistado luego de acudir a la presentación de la convocatoria para la Constitución Moral, Encinas Rodríguez afirmó que los centroamericanos no representan ningún riesgo a la seguridad nacional.

“Por supuesto que no (hay ningún riesgo), no son un grupo armado, es un grupo de una gran vulnerabilidad por la pobreza y la marginación en que se encuentran; no tenemos ningún problema de riesgo ni de seguridad nacional, yo no veo una invasión a Estados Unidos. Hay que ser objetivos de trata de un grupo de alrededor de 8,000 personas en condiciones muy precarias que están buscando una mejor oportunidad de vida en su mayoría de ellos, a los cuales tenemos que entender en esa justa dimensión”, refirió.

“Yo creo que no afecta esta situación, incluso hay ofertas de oportunidades de trabajo suficiente en Tijuana, que no está siendo atendida por la población mexicana. Aquí hay que ubicar en su justa dimensión”, añadió.

Cuestionado sobre la petición que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México contenga aquí a los centroamericanos, dijo: “nosotros no vamos a contener nada, vamos a atender para resolver. No tenemos por qué contender ningún fenómeno social”.

Cuestionado sobre si el gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre detendrá las deportaciones que ya inició el actual gobierno federal, mencionó: “quien ingrese a nuestro país de manera pacífica, regular, ordenada, debe tener todas las garantías. Y por supuesto cumpliremos con toda las leyes migratorias”.

“Nosotros vamos a asumir esta responsabilidad, y si en esta responsabilidad si entraña el responsabilidades de los Estados Unidos, así lo haremos.

“Vamos a establecer una nueva política migratoria que daremos a conocer el 1 de diciembre”, concluyó.

