Partidos políticos carecen de propuestas para resolver problemas del país: Cuauhtémoc Cárdenas

Los partidos políticos no tienen propuestas para resolver los problemas del país, aseguró Cuauhtémoc Cárdenas ante legisladores.

En el marco de reunión plenaria del Grupo Plural llevada acabo en el Senado de la República, el político mexicano destacó que no hay ni una sola propuesta que agrupe a los sectores más importantes de la ciudadanía y que vele por el bienestar de la misma.

No sé de dónde van a salir las fuerzas transformadoras (del país), me preocupa que no veo en los partidos políticos una propuesta seria para resolver los problemas del país", comentó Cárdenas.