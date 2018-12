En el marco de la investidura del presidente Andrés Manuel López Obrador los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano aseveraron que de cara al inicio de la nueva administración lucharán para ser un contrapeso al poder del nuevo mandatario mexicano.

El senador por Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, indicó que el Poder Legislativo es el lugar idóneo contraponer el poder político de López Obrador.

“El Poder Legislativo no puede ser una ventanilla de trámites, no es una oficina para atender los asuntos y los encargos del presidente, es la representación de todos los mexicanos, donde se resume la pluralidad de la nación… no puede olvidar estas premisas, sea quien sea la mayoría y sea quien sea el presidente, y por eso nos preocupan algunas decisiones y acciones inminentes, o incluso consumadas, como las amenazas al Pacto Federal y a la división de Poderes, a través de las reformas impuestas por la mayoría legislativa;

“La negativa de garantizar una fiscalía independiente; la puesta en marcha de consultas a modo y, en suma, lo que pareciera ser un proyecto de restauración de un régimen centralista, de concentración del poder y de partido dominante, o peor aún, el país de un solo hombre”, enfatizó el legislador quien dio el posicionamiento de MC.

Por su parte, René Juárez, coordinador parlamentario del PRI vituperó las recientes reformas por las que se crean los superdelegados, entre otras disposiciones.

“La democracia exige que se respeten todas las voces y todos los derechos se resguarden cuando somos minoría. México demanda seguir trabajando por la grandeza de nuestra patria.

“En el PRI actuaremos sin mezquindad. No seremos estorbo ni dique para el nuevo gobierno. Queremos que tenga éxito por el bien de México. No chantajeamos a nadie ni pedimos compasión ni privilegio, lo que exigimos es una relación sustentada en el respeto y en la dignidad, pero a esas voces que nos convocan a que nos acostumbremos a la nueva forma de gobernar les decimos: no… le decimos no, así no, señor presidente”, indicó.

A su vez, el senador del PAN, Mauricio Kuri González, dijo que se deben preservar las instituciones ante cualquier protagonismo, al tiempo que señaló que Acción Nacional será una oposición firme.

“Hoy, hoy sabremos oponernos con absoluta determinación a todo aquello que lastime el interés público y a la sociedad mexicana, pero hoy somos también autoridad. Gobernamos 12 entidades y casi 500 municipios. Representamos un poder coadyuvante.

“Sabremos ser una fuerza política responsable y sensata, firme y gallarda, dialogante y demandante, que propone y que acuerda”, aseveró.

Por último, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera llamó a López Obrador para que gobierne para todos los mexicanos incluso aquellos que no votaron por él, además de instarlo a que convoque a los gobiernos estatales en el inicio de su mandato para analizar el Pacto Federal.

“Señor presidente, dado que el trabajo a favor de México es responsabilidad de todas y de todos, el PRD también espera de usted que en la tarea de fortalecer el federalismo, en esa tarea inequívoca de conducción de nuestro país, se convoque a los gobernadores de los estados, a los presidentes municipales y a los alcaldes a un diálogo nacional para revisar precisamente nuestro Pacto Federal, en especial revisar el federalismo fiscal, cambiar los porcentajes de distribución del presupuesto federal signado a los estados y municipios, pasando del 80-20 que hoy rige, al 75-25 que daría una nota clarísima de equidad para todos y para todas”, dijo.

