Pardo Rebolledo y Pérez Dayán presidirán las salas de la SCJN

Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán fueron designados presidentes de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respectivamente, en sustitución de las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, quienes concluyeron sus períodos el pasado 31 de diciembre; ambos ejercerán el cargo por dos años (2023-2024).

Pérez Dayán fue electo ayer en votación por cédula, en un hecho sin precedentes ya que se estila hacerlo a mano alzada, por tres votos; su contendiente, la ministra Loretta Ortiz Ahlf obtuvo dos sufragios.

Trascendió que los ministros Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa votaron por Pérez Dayán, y Luis María Aguilar Morales por Ortiz Ahlf.

Propuesto por Ríos Farjat, Pardo Rebolledo fue electo el pasado lunes, por unanimidad, en votación económica.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, determinó que su antecesor en el cargo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la sucederá en la Primera Sala.

En acatamiento de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la SCJN contará con dos salas, que se compondrán de cinco ministras o ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar.

El artículo 23 de dicho ordenamiento prevé que cada dos años las y los integrantes de las salas elegirán de entre ellas y ellos a la persona que deba fungir como presidente, la cual no podrá ser reelecta para el periodo inmediato posterior.

Quien preside el máximo tribunal constitucional, ordena el artículo 2, no integrará sala.

Tras la elección de Piña Hernández, la Primera Sala, encargada de sesionar los asuntos en materia civil y penal, se integra por Pardo Rebolledo, Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Ríos Farjat.

La Segunda Sala, que se encarga de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral, la conforman Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y los ministros Pérez Dayán, Laynez Potisek y Aguilar Morales.

Lanzada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no intervino en el proceso interno para designar nuevo presidente de la SCJN, nominación que recayó en la ministra Piña Hernández, y reveló que algunos de los ministros, que según sus detractores atienden sus peticiones y los que ocupan el cargo porque él los propuso, votaron en forma tal que su decisión no empata con lo que se rumora.

Aseguró que por quien fue designada presidenta de la Corte votaron “Laynez, Pardo, Dayán y González Alcántara, cuatro, y Yasmín cinco, y el voto de la licenciada Piña seis. Así quedó, seis a cinco”.

Y que, por Gutiérrez Ortiz Mena, contra cuya candidatura se manifestó abiertamente, sufragaron Zaldívar y Loretta -” ahí van dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso si se tratara de eso”-, Ríos Farjat, a quien propuso como ministra, y Aguilar Morales.

“¿Por qué no lo dicen en los medios? ¿No les parece extraño? Porque no informan o dan a conocer sólo lo que les conviene. Y ahora, como están en la lanzada en contra nuestra, pues eso no les ayuda en sus esquemas maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros somos los malos, porque ¿para qué se matiza? Porque si dicen que la licenciada Yasmín votó por la licenciada Piña, bueno, ¿cómo está esto, entonces?”, afirmó.

