A 50 días de que tome posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, prevista para el 1 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, indicó que no habrá reforzamiento de la seguridad al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

En conferencia de prensa, el diputado por Morena indicó que no habrá operativos especiales ni militares en la Cámara de baja.

El legislador indicó que por ley no debe haber hombres armados al interior del recinto de San Lázaro por lo que no habrá modificaciones y se cumplirá la reglamentación.

“Aquí, (al interior de la Cámara) no hay peligro, afuera yo no me encargo”, indicó.