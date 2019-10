Para crecer a 4% se debe incorporar a las mujeres a la fuerza laboral: Sánchez Cordero

“Si no incorporamos a las mujeres a la fuerza laboral no vamos a crecer al 4%, tenemos que incorporarlas, tenemos una fuerza laboral que no hemos sabido aprovechar para el crecimiento de este país, y por su puesto a los jóvenes; si los incorporamos a la fuerza laboral, este país va a cambiar radicalmente”, dijo la titular de la Segob.