La diputada federal panista, María del Pilar Ortega Martínez, aseveró que no basta con crear la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya que es necesario fortalecer las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En entrevista, la también exsenadora de la República dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear la Secretaría de Seguridad Pública, como ocurrió en el sexenio del presidente Felipe Calderón, pero destacó que es necesario tener claro que para generar condiciones de seguridad a la ciudadanía se deben fortalecer las instituciones encargadas de esa tarea.

Dijo que cuando inició el sexenio del presidente Enrique Peña y decidió desaparecer a la Secretaría de Seguridad y concentrar sus funciones en una dependencia de la Secretaría de Gobernación, los panistas no estuvieron de acuerdo, pero lo apoyaron.

“El Partido Acción Nacional fue muy enfático en señalar que no íbamos a obstaculizar esa propuesta del Ejecutivo, no porque estuviéramos a favor, sino porque se tenía que dar un voto de confianza al nuevo gobierno”.

Afirmó que el gobierno que está por concluir defraudó ese voto de confianza porque hoy se están viendo los resultados que nos indican un país mucho más violento, con un creciente número de homicidios y donde delitos como el robo de combustible se han disparado de manera impresionante.

Necesario, más atención al ámbito municipal

En opinión de la legisladora federal, el problema es que han faltado el diseño de políticas públicas en materia de seguridad que efectivamente vayan a fondo del problema.

La legisladora guanajuatense destacó que lo relevante en este momento es entender que lo que se requiere es un cambio sustantivo en el diseño policial en los tres niveles de gobierno.

Comentó que el mayor problema está en el ámbito municipal. Mencionó que el gobierno federal en funciones, en lugar de propiciar el fortalecimiento de las diversas policías municipales, lo que hizo fue sacar una Ley de Seguridad Interior, pero no fortaleció los órganos de seguridad pública, que sería la tarea primordial de cualquier gobierno.

Hoy tenemos policías de muchos tipos y muchas de ellas han sido infiltradas por la delincuencia organizada. “Estamos viviendo una debilidad institucional de nuestras policías muy evidente, y si no estamos por transformar eso, poco vamos a poder hacer”.

Expuso que ahora que el equipo de la próxima administración federal estará en la etapa de diseño de políticas públicas para generar condiciones de seguridad en el país es necesario que tenga en cuenta la necesidad de contar con servicios de información y de inteligencia con el fin de tomar las decisiones correctas en cada uno de los contextos donde ocurren actos delictivos. “Hoy no tenemos servicios de inteligencia; es un tema fundamental donde México no ha avanzado y sin eso no hay policía que funcione”.

La diputada opinó que es necesario fortalecer las capacidades de investigación y de información, las cuales deben estar en la Secretaría de Seguridad Pública, no en la Procuraduría o Fiscalía General, aunque aclaró que la Procuraduría deberá generar toda la investigación del delito para poder perseguirlo, pero ese trabajo debe ser acompañado de la labor de la policía de investigación.

Por otra parte, dijo que la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados seguirá impulsando la reforma que da origen al Mando Mixto policiaco, pues indicó que el camino no es aniquilar las corporaciones de seguridad pública de los municipios, pues son las que están más próximas a los ciudadanos.

Expuso que los legisladores están llamados a iniciar el debate profundo y serio sobre cuál es el modelo de policía que debemos tener. Destacó que debido a que el grueso de los delitos se comete en el ámbito local, lo que debe pensarse es en un modelo de policía integral y en una estrategia también integral de combate al crimen y para generar condiciones de seguridad pública.

