Autoridades, expertos y ciudadanos coincidieron en que la contingencia por el Covid-19 podría provocar un incremento en la inseguridad para el 2021.

Durante el "Foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías", Carlos Herrera Tello, secretario de Gobierno de Michoacán, planteó que la pandemia traerá para el próximo año un incremento en la inseguridad, debido a la desigualdad social que provoca la detención de actividades económicas; "vivimos uno de los peores momentos del país, estamos en la punta del iceberg, ya que la pobreza provocada por el Covid-19 podría provocar un incremento en la inseguridad para el 2021", sostuvo.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, mencionó el Covid-19 ha traído una problemática en seguridad, ya que además de enfrentar temas de seguridad, los policías tienen que atender otros asuntos relacionados con la pandemia.

Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, que contempla la desaparición del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), se pronunció por su permanencia para que las policías locales de los estados puedan contar con recursos suficientes para su operatividad.

Causa en Común expuso que estos encuentros permiten insistir en el urgente fortalecimiento policial que requiere el país ya que los encargados de la seguridad merecen todo nuestro respeto y agradecimiento por protegernos en las condiciones más adversas y muchas veces a costa de sus vidas.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo que la Guardia Nacional debe ser una policía civil, como lo establece nuestra Constitución, y no Fuerzas Armadas "disfrazadas".

Planteó que las policías locales deben contar con el presupuesto suficiente para mejorar sueldos, prestaciones, capacitación, equipamiento e infraestructura.

Añadió que, durante los últimos dos años, "la militarización de la seguridad pública y el militarismo exacerbado que caracteriza al actual gobierno federal no sólo altera el equilibrio civil-militar esencial para nuestra democracia; no sólo se ponen en riesgo —aún más— los derechos humanos, sino que no funciona", sostuvo.

Nelson Vargas Jr., coordinador de Programas de Profesionalización Policial en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en México, comentó la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad civil para fortalecer a las instituciones públicas.

En este sentido, expuso que el gobierno de Estados Unidos seguirá trabajando con México a nivel federal, estatal y municipal en la profesionalización de los elementos de seguridad pública, "para que todos los policías mexicanos logren implementar estándares conocidos a nivel internacional para llevar a cabo su trabajo".

En el panel "Crisis económica, impactos sociales e inseguridad", Causa en Común hizo un recuento de la inseguridad que vive el país, a pesar de la cifra negra que, en muchos casos, ronda o supera el 90% de los delitos no denunciados.

Precisó que, en lo que va del año se tiene una cifra de 26,955 asesinatos, el número más alto desde que se tiene registro.

Además, se han reportado 724 feminicidios, el número más alto desde que hay reportes por este delito, y se tiene el registro de 163,868 carpetas de investigación por violencia familiar, también el mayor número desde que se contabiliza esta conducta.

En su intervención, Ernesto López Portillo Vargas, coordinador programa Seguridad Ciudadana de la IBERO, lamentó los pocos resultados que se ha tenido en el mejoramiento de la seguridad del país a lo largo de varias décadas, por lo que planteó que, "a la luz de la cantidad de decisiones políticas que hacen que la policía y las fiscalías no tengan lo que deberían tener", se puede concluir que "mantener en el debilitamiento a la policía es un proyecto político de mucha gente".

