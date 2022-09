PRI se dice orgulloso de iniciativa para mantener al Ejército en las calles; llama mantener la coalición de Va por México

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que al avalar la iniciativa que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por nueve años, su partido actuó con responsabilidad y en favor del país.

“Nosotros estamos en la responsabilidad de no solo garantizar paz, armonía y tranquilidad, es la mayor asignatura pendiente que se tiene y creo que dar pasos responsables en el tema de temporalidad es fundamental para que tengamos mejores resultados”, expresó luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobará, con 335 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención, la iniciativa presentada por su bancada para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad hasta del 30 de marzo de 2028. .

El también diputado federal del PRI destacó que está claro que hay que mejorar, transformar, cambiar el plan de seguridad del gobierno actual, el cual calificó como “un fracaso”, por lo que justificó que lo que se tiene que hacer es ajustar los periodos.

“Lo hicimos con responsabilidad y con un enorme compromiso con la gente, porque la gente en el territorio eso demanda, ustedes lo ven”, sostuvo.

En tanto, al ser cuestionado sobre si esta iniciativa pudiera terminar con la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, Alejandro Moreno aseveró que dicha alianza es una coalición firme, y sólida, pese a las diferencias, por lo que llamó a “anteponer las coincidencias”.

“Las coincidencias han sido buenas, hemos sido no sólo electoralmente competitivos, hemos construido compromisos legislativos fuertes, estar cerca de la gente. Lo he dicho, por parte del PRI siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición, porque nos hace no solo más competitivos, nos hace presentar propuestas, proyectos claros, de cercanía con la gente”, dijo.

Sin embargo, reconoció que puede no haber coincidencias, y que lo único que puedo señalar es el enorme respeto que tiene por ambos partidos.

“Lo más importante es hacer al lado cualquier posición política, el principal interés es México y el interés está claro: para ser más competitivos en los resultados en 2023 y en 2024 hay que construir una fortaleza de coalición para ir juntos, y esa es la posibilidad real que tenemos”, subrayó.

Aparte, Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, expresó que con la votación de este día su partido refrendó la alianza que tiene con las fuerzas armadas, por lo que, con mucho orgullo, expresó que su bancada está “con el Ejército, no estamos con el narco”.

Asimismo, llamó a los partidos del PAN y PRD a seguir en la Alianza para enfrentar las siguientes elecciones, para hacer gobiernos de coalición donde se requiera, y para puntualizar en aquellos momentos en que estarán juntos en temas legislativos. “Creo que la Alianza se puede reformular e ir para adelante”, agregó.

kg