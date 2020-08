La dirigencia nacional del PRI presentará una denuncia en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, procesado actualmente por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht.

“Acorde con la legislación penal, habremos de presentar una denuncia contra él porque somos víctimas y queremos que devuelva todo lo que indebidamente recibió”, anunció Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

En entrevista televisiva, al ser cuestionado sobre cómo procederá si, eventualmente, algún priista es exhibido en video recibiendo dinero, como ya sucedió con dos empleados de los exsenadores del PAN, Francisco Domínguez —actual gobernador de Querétaro—, y Jorge Luis Lavalle, respondió: “Nosotros estamos abiertos para que se investigue a cualquiera que haya sido colaborador del partido, en cualquiera de sus cargos; a cualquier exfuncionario público”.

A pregunta específica, respondió que no ha “tenido contacto” con el expresidente Enrique Peña Nieto, ni con Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, señalados por Emilio “L”.

“Si las autoridades demuestran alguna irregularidad, que se investigue. Yo no soy juez o fiscal (...) Jamás permitiremos ni solaparemos ningún acto de corrupción, pero tampoco una persecución hacia nadie (...) El PRI no va a ser tapadera ni va a defender a nadie que no acredite su inocencia”, completó.

A su vez, la representación del PRD ante el Instituto Nacional Electoral presentó un procedimiento de fiscalización contra el PRI y el Partido Verde —integrantes de la Coalición Compromiso por México que abanderó a Enrique Peña Nieto en el 2012— y quien resulte responsable, por participar en el caso de Emilio “L”.

En este contexto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, dijo que el video difundido sobre presuntos sobornos en el Senado para la aprobación de la reforma energética debe incluirse en la indagatoria de la Fiscalía, que debe citar a comparecer a los implicados, al tiempo que, añadió, el presidente debe abstenerse de hacer juicios mediáticos en paralelo al proceso penal.