Después de medio año de los sismos de septiembre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) prevé donar en los siguientes días 20 millones de pesos para la reconstrucción de diversas zonas y damnificados, tal como lo anunció el pasado 2 de octubre del 2017.

En entrevista a medios, en compañía de la expresidente nacional del sol azteca y hoy candidata a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, el presidente del PRD de la Ciudad de México, Raúl Flores, aseguró que en el marco del Consejo Nacional, del pasado domingo, se tocó el tema de los donativos con el secretario de Finanzas del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), Manuel Cifuentes Vargas.

“Abordamos el tema con el secretario de finanzas a nivel nacional y nos anunció que prácticamente, con muchos sacrificios, ya estaríamos en estos días en posibilidad de hacer realidad la promesa de Alejandra Barrales durante los sismos. Hubiéramos querido más velocidad pero la verdad es que también vamos encontrando el dinero, pero ya se dará formalmente el anuncio en estos días”.

Cabe mencionar que la Revolución Democrática aprobó un plan de austeridad para crear un fondo para los damnificados en los estados afectados por los sismos de septiembre, que incluía dejar su sede principal del sol azteca, ubicada en Benjamín Franklin número 84, colonia Escandón, para trasladarse a su antigua sede en Monterrey 50, colonia Roma.

Además que los servidores públicos perredistas se les convocaría para que donen un mes de salario y suspender de manera indefinida los pagos de viáticos, telefonía celular y gastos de representación para reunir un fondo aproximadamente de 25 millones de pesos.

Previo a una participación en un evento de COPARMEX en el Club de Industriales, Alejandra Barrales, señaló que cuando aún estaba aún en el cargo al frente del PRD su pudo dejar 5 millones “como principio de (un) fondo de ahorro” para los afectados de los sismos, sin embargo las donaciones pertinentes—dijo— quedaron en manos de los relevos.

“Todavía no era el tiempo de hacer la donación, lo que estábamos haciendo era primero colectar, o generar el ahorro para generar ese recurso. Ya había un buen principio, yo di cuenta en el Comité Ejecutivo de ese avance, ya señalé de qué cantidad estamos hablando y entiendo que era parte de lo que habría que seguir haciendo”, mencionó.

En otro tema adelantó que próximamente actualizará su 3de3, pues aseguró que “es un ejercicio que yo he hecho de manera recurrente y yo veo que es muy conveniente que se esté actualizando, la trayectoria que yo he tenido me obliga prácticamente a estar actualizando mis declaraciones patrimoniales cada seis meses, cada año”.

