El diputado Jorge López Martín, representante del Poder Legislativo ante el INE por parte del PAN, aseguró que la propietaria de la aeronave en la que viajó el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, no está registrada como proveedor de campaña, por lo que el abanderado presidencial pudo haber violado las normas de contratación de servicios.

En conferencia de prensa, el diputado panista dijo que solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) información relativa a la propietaria de la aeronave, para investigar si está al tanto de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dijo que la avioneta Cessna 401, modelo 1968, matrícula XB-SHW, propiedad de la señora Elvira García Pacheco, no cuenta con registro ante el INE como proveedor de servicios de campaña. El diputado Jorge López aseguró que ahí habría una violación a la ley, porque los candidatos no pueden contratar bienes o servicios con personas físicas o morales que no cuenten con dicho registro.

“Esta compañía, la dueña de esta aeronave en lo particular no cuenta con registro alguno en el listado oficial de proveedores del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, estamos también ante un hecho de evasión ante la fiscalización electoral que en este momento debe de ser escrupulosa, debe de ser responsable por parte de los candidatos, pero hoy como a lo largo de 12 años, Andrés Manuel López Obrador le pretende dar la vuelta a rendirle cuentas no sólo a la sociedad mexicana, sino también a la autoridad electoral”, dijo.

López Martín aseguró que la campaña de López Obrador ya no podrá presentar al INE como gasto de campaña el servicio que utilizó su abanderado presidencial, debido a la ausencia del registro del proveedor.

“Porque cuando cualquier aspirante de un cargo de elección popular sabe y reconoce que va a ejercer algún tipo de gasto, entiéndase gastos de propagando, gastos de transporte en el propio registro de cada aspirante, tiene que presentar quiénes serán los proveedores de los distintos servicios que habrá de utilizar, no es a toro pasado --como se dice coloquialmente--, es de manera previa y así lo establece el marco riguroso electoral”, argumentó.

El diputado panista afirmó que no es un taxi aéreo, sino una avioneta particular, la que usó el abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Es una aeronave cuya matrícula comienza con XB, es decir, es un avión particular, que de acuerdo al reglamento también de la Ley de Aviación Civil, no es permisible que esta aeronave sea utilizada para rentarla a terceros. Estos vuelos privados, estas naves se utilizan exclusivamente para el uso de sus propietarios o familiares.

“La segunda mentira, por supuesto, es que no hay ningún tipo de austeridad republicana, que este tipo de aviones tarifan entre 800 y 1,000 dólares la hora de vuelo”, comentó.

Finalmente, Jorge López Martín informó que debido a esta situación, presentará una queja ante el INE en contra de la coalición que encabeza López Obrador.

