El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no será posible resolver los grandes problemas de salud en México si no se orienta a la población sobre alimentación, deporte y prevención sobre el consumo de drogas.

Por ello, en el evento Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Tlaltenango, adelantó que a través de los medios de comunicación se llevarán a cabo campañas para guiar a la población en materia de nutrición y sobre los riesgos que conlleva la drogadicción.

En su recorrido 35 de los 80 hospitales rurales del Programa IMSS Bienestar, destacó la urgencia de resolver el problema de salud de México, con programas como el denominado Cara, dirigido a los jóvenes, el cual cuenta con cuatro acciones:

Evitar embarazos no deseados.

No permitir la violencia.

No a las adicciones.

No a la obesidad.

El mandatario federal aseveró que muchas de las enfermedades tienen que ver con la mala alimentación, pero no por falta de alimentos, sino por el consumo de productos “chatarra”, de ahí la importancia de orientar a los ciudadanos.

“Afortunadamente ahora los medios de información van a tener que orientar en campañas. Los tiempos oficiales del gobierno se van utilizar para orientar en nutrición.

“Ahora en los medios, la radio la televisión, van a dar a conocer la otra cara de la moneda de cómo las drogas destruyen y cómo algunas están hechas con raticidas y matan en un año al joven", anotó.

Asimismo, reiteró que a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se apoya a este sector de la población con becas de 3,000 pesos mensuales en lugares donde trabajan de aprendices, para evitar que sean enganchados por la delincuencia.

“Vamos a llevar a cabo todo un plan para apoyar a los jóvenes no delincuentes. Vamos a competir con ellos (la delincuencia), que no puedan llevarse a los jóvenes, engancharlos. Que los jóvenes puedan estudiar y trabajar, para que no caigan en las garras de la delincuencia”.