La reforma educativa sí se abroga, pero no se entregará a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la venta de plazas ni el tráfico con la nómina magisterial, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en la CNTE hay grupos “con apariencia de radicales” que usan el tema educativo como pretexto para que puedan vociferar que el actual gobierno es igual a los anteriores.

López Obrador manifestó no entender los bloqueos y disturbios de la CNTE en las cámaras del Congreso, en oposición a su iniciativa de abrogación de la reforma educativa, pues dijo que no pretende lastimar al magisterio.

“Ya hicimos lo más importante, que es rechazar la mal llamada reforma educativa. Hay grupos, lo digo con todo respeto, que son muy conservadores, con apariencia de radicales, y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea que somos iguales. No, no somos iguales, no somos simuladores”, aseveró.

López Obrador expuso que ya dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y a legisladores federales para que se quite de su iniciativa todo lo que afecte a los maestros.

“He dado instrucción que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores que digan que somos iguales. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que escuche a todos los grupos, que les explique: no va a haber evaluaciones punitivas, no es el propósito afectar los derechos laborales del magisterio. Se cancela por completo la reforma educativa. Claro, no queremos venta de plazas”, aseveró.

En tanto, luego de sostener una reunión con integrantes de la CNTE, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, negó que el gobierno federal haya aceptado todas las condiciones que ponga la coordinadora, luego de que el presidente pidió eliminar de su iniciativa todo lo que afecte al magisterio.

“El presidente lo que siempre ha querido es abrogar la reforma educativa, abrogar la reforma educativa anterior”, afirmó.

En tanto, Sánchez Cordero aseguró que no hay parálisis en el Congreso, pese a que van dos días de suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados por los bloqueos de la CNTE.